Lavoro, l’azienda cerca infermieri senza laurea: 5400€ al mese | Pagati più dei medici per un motivo

Assunzione immediata anche senza laurea: occasione d’oro per gli infermieri

Non è un periodo storico facile per chi cerca lavoro. Molte famiglie, infatti, si trovano in situazioni economiche fragili, poiché la pandemia del 2020 e le due guerre che si sono scatenate nel mondo poco dopo hanno causato grandi difficoltà alle aziende, che spesso si sono trovate costrette a diminuire il numero di dipendenti e a ridurre gli stipendi.

Di fatto, la realtà è che ad oggi molti professionisti si trovano a casa senza un’occupazione; dall’altro lato, c’è anche chi ha effettivamente un lavoro ma, nonostante questo, ha uno stipendio scarso e delle condizioni professionali poco soddisfacenti che stimolano solo ed unicamente la ricerca di una nuova professione.

Oggi, però, abbiamo una bella novità per tutti gli infermieri che, anche senza la laurea, hanno voglia e bisogno di lanciarsi in una nuova avventura professionale: quest’azienda è pronta ad assumerli, lo stipendio è da urlo.

Si cercano infermieri: uno stipendio da sogno

C’è una nazione che è alla disperata ricerca di infermieri ed è incredibilmente vicina all’Italia, quindi l’occasione è d’oro. Si tratta della Svizzera, meta prescelta da molti concittadini come base del proprio lavoro: sono infatti 91.307 gli italiani che lavorano al di là del confine svizzero, di cui la maggior parte si trovano in Ticino. Gli stipendi offerti dalla Svizzera sono generalmente molto più alti di quelli che si prendono in Italia per le medesime posizioni professionali ma dall’altro lato la vita ha un costo molto più consistente, quindi è anche più facile spenderli.

In Svizzera, un infermiere prende tra i 5mila e i 6mila euro al mese, quando in Italia per la medesima professione si guadagnano 1800 euro o 2mila euro al mese. Secondo quanto emerso da uno studio condotto da X28, una società che analizza il mercato del lavoro in Svizzera, nel settore qui sono ricercati circa 6400 infermieri e, entro il 2029, si stima che il fabbisogno salirà fino a 15.900 nuovi dipendenti.

I requisiti

Per lavorare come infermiere in Svizzera è necessario aver completato un percorso di studio equiparabile a quello italiano. Nella nostra nazione è necessario avere la laurea o il diploma di scuola specializzata superiore, se si è nati entro un determinato anno; in Svizzera, quindi, serve il medesimo diploma o il Bachelor of Science Sup, che equivale alla laurea italiana.

Inoltre è necessario sapere l’italiano e la lingua del cantone in cui ci si trasferisce, quindi francese o tedesco e si deve ottenere l’idoneità che viene rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera.