Lavori di sera? Lo Stato da oggi ti riempie di soldi: basta mettere l’IBAN | Busta paga maggiorata

Grandi novità per chi lavora di sera, in quanto vedrà aumentare la propria busta paga. Vi basterà inserire il vostro IBAN e avrete finito.

Ogni lavoro è diverso, in quanto c’è quello che ha degli orari fissi, quello dove sono previsti i turni, quello dove si lavora anche il sabato e la domenica e così via. Molto spesso, in base anche al settore di riferimento, potranno essere inclusi più o meno agevolazioni.

Inoltre, in base anche agli straordinari e al lavoro notturno, molti impieghi prevedono delle maggiorazioni. In alcuni settori la carenza di personale è molto elevata, in quanto non tutti amano lavori con determinate caratteristiche, alcuni sproporzionati tra numero di ore lavorate e retribuzione mensile.

Per questo motivo lo Stato, sta cercando di incentivare alcuni settori attualmente in deficit di personale, con alcune agevolazioni. In questo caso, se lavorate di sera, potreste vedere la vostra busta paga aumentare. Ecco di cosa stiamo parlando.

La carenza di personale in alcuni settori

In questi ultimi anni si è verificato un boom per alcune professioni, mentre per altre c’è notevole carenza di personale, anche perché molti semplicemente, non vogliono più fare determinati lavori. C’è da dire che se siete disoccupati e non sapete più dove sbattere la testa, potreste, anche solo in modo provvisorio finché non trovate il lavoro dei vostri sogni, provare a indirizzarvi su questi settori.

Per esempio da come si legge su vari siti di agenzie per il lavoro, loro fanno fatica a trovare personale che svolga la mansione di camionista, medico, infermiere, OSS, bagnino, mansioni varie del settore alberghiero e turistico, idraulico, informatico e così via. C’è da dire che non tutti possono diventare influencer, una tra le professioni più gettonate degli ultimi anni, motivo per cui, potreste provare a indirizzarvi su quei lavori ben pagati, proprio perché nessuno li vuole più fare.

Un incentivo per lavorare in un settore carente di personale

Come dicevamo, tra i vari settori dove i datori di lavoro fanno fatica a trovare personale, c’è sicuramente il settore alberghiero e turistico. Per questo motivo, lo Stato ha deciso di prorogare dal 1° gennaio fino al 30 settembre 2025, il cosiddetto Bonus turismo. Tutti coloro che saranno impiegati in queste mansioni, vedranno un aumento del 15% in busta paga, qualora svolgessero ore di straordinaria nei giorni festivi e lavoro notturno.

Per ottenere il suddetto bonus, dovrà essere il lavoratore a presentare domanda scritta al datore di lavoro, mediante autocertificazione con il reddito percepito nel 2024. Inoltre, come ha specificato anche l’Agenzia delle Entrate, il bonus “non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore”, come riportano su money.it, dovrete soltanto inserire il vostro IBAN.