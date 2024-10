L’assegno arriva venerdì | Annuncio del Ministro Giorgetti: incubo finito per milioni di italiani

Ecco svelate le date di quando arriverà uno degli assegni più richiesti e attesi di sempre. Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo.

Viviamo in una realtà dove sono molti i cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Un po’ per l’aumento delle tasse, per la riduzione degli stipendi e per altri fattori determinanti, la popolazione si appoggia spesso agli aiuti che i vari governi creando ad hoc per loro.

Naturalmente per poterne usufruire bisogna avere determinati requisiti, molti dei quali legati alla certificazione dell’ISEE. Per tutti coloro dunque che avranno diritto a bonus, esenzioni, assegni vari e così via, ottobre potrebbe essere un mese ricco di novità.

Ed è proprio questo mese che gli italiani riceveranno l’assegno che tanto stavano aspettando, il Ministro Giorgetti ha rilasciato le date, almeno ogni famiglia saprà quando stappare lo spumante. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le novità di ottobre

Prima di parlarvi delle date, volevamo illustrarvi le novità in merito all’Assegno unico che arriveranno a ottobre, in vista anche dell’approvazione della nuova Legge di Bilancio per il 2025. La questione sicuramente da tenere in considerazione è il fatto che dal prossimo anno per poter presentare domanda, bisognerà consegnare tassativamente l’ISEE in corso di validità, per ricevere l’importo esatto.

Infatti, attualmente, essendo universale, viene riconosciuto ugualmente anche senza documento valido, seppur risarcendo le famiglie soltanto dell’importo minimo. Inoltre ricordatevi che per ottenere i rimborsi la domanda per l’Assegno unico dovrà essere presentata entro febbraio di ogni anno, anche se, presentandola comunque entro la fine di giugno, le famiglie gli arretrati riusciranno comunque a riceverli.

Le date dell’Assegno unico: cerchiato venerdì 18 ottobre

“Habemus date”! Per la gioia degli italiani, a differenza di altre agevolazioni, per l’Assegno unico, le date di quando la cifra verrà rilasciata agli aventi diritto, sono state già rilasciate da un po’. Sappiamo infatti che nei giorni, mercoledì 16 ottobre; giovedì 17 ottobre e venerdì 18 ottobre, fareste meglio a guardare il vostro conto, in quanto potreste ricevere una bella sorpresa.

In teoria dal 14 ottobre in poi, se accedete al portale dell’Inps nella sezione “myinps”, dovreste poter vedere il giorno esatto in cui vi verrà versato il suddetto rimborso. Badate bene però che queste date fanno riferimento soltanto a chi è già veterano di questo rimborso, in quanto per tutti coloro che la domanda per l’Assegno unico l’hanno presentata a settembre per esempio, dovranno attendere tra il 28 e il 31 ottobre, per riceverlo sul conto corrente.