Istruzione, ecco la nuova tassa obbligatoria per gli studenti: altri 200€ che se ne vanno | Famiglie in lacrime

Questa tassa obbligatoria adibita agli studenti che si somma alle altre di 200€ sta facendo disperare le famiglie, non tutti sapevano di doverla pagare.

L’istruzione come la sanità sono due dei pilastri della Società che andrebbero coltivati e protetti da riduzioni, tagli e così via, per garantirne sempre l’efficienza. Il degrado inizia proprio quando le persone non si possono curare e non possono studiare, per questo motivo dovrebbero poterne beneficiare tutti allo stesso livello, a prescindere dal conto in banca.

La cultura rende liberi e tutti dovrebbero poter studiare oltre l’obbligo scolastico, se lo desiderano. C’è da dire che le famiglie fanno molta difficoltà ad affrontare le spese che ruotano attorno a questa istituzione, dall’asilo all’Università.

Ci sono talmente tante cose da pagare che molti ignoravano l’esistenza di questa tassa da 200€, alcune famiglie non hanno preso benissimo la scoperta di questo bollettino da pagare. Ecco a cosa ci riferiamo.

Le tasse scolastiche

Gli americani (chi può permetterselo), lo vediamo nei film, aprono un fondo a nome dei figli appena nascono e ogni mese iniziano a depositare una somma costante di denaro, per arrivare al pagamento dell’Università o College per dirlo a modo loro, super preparati. Molti italiani stanno iniziando a fare la stessa cosa, in quanto sappiamo benissimo tutti quanti, quanto la Scuola costi, dal materiale, ai libri alle tasse e così via.

Il pagamento delle tasse varia molto in base al reddito di famiglia che compare sull’ISEE e in base allo scaglione di appartenenza, la cifra può essere più o meno cara. Per quanto all’Università le cifre sono molto più alte, anche in quel caso è possibile ricevere riduzioni grazie allo stato di famiglia, borse di studio e così via.

Un pagamento inatteso

Oltre a tutte le tasse e spese varie da affrontare quando si parla di istruzione, sappiate che c’è una tassa di 200€ da dover versare che molte famiglie ne ignoravano l’esistenza. Stiamo parlando del bollettino da versare all’Università a fine percorso, per pagare l’esame che comprende anche le spese di organizzazione generale e così via. Questa cifra varia da Ateneo ad Ateneo ma comunque è da pagare, anche per ritirare poi il Diploma di laurea in seguito.

Badate bene che una tassa del genere è presente anche, di entità ridotta, per affrontare l’esame di terza media e delle scuole superiori. Per questo fareste meglio a iniziare a risparmiare un po’ per volta, appena l’esito del test di gravidanza è positivo, così facendo riuscirete ad affrontare tutto sicuramente con un po’ meno fatica, continuando comunque a beneficiare degli aiuti dello Stato, qualora ne aveste diritto.