Introdotto il Bonus Residenza 5000€: gli italiani stappano quello buono | Devi solo fare richiesta

Un nuovo Bonus Residenza per tutti: 5mila euro sul conto corrente

Non viviamo in un’epoca storica facile, dal punto di vista economico. Sono molte le famiglie che si trovano a dover affrontare molti rincari su tutti i beni di prima necessità come la spesa alimentare o i carburanti per l’auto, a fronte di entrate economiche sempre uguali.

Dalla pandemia in poi, complici anche le due guerre che stanno sconvolgendo tutto il mondo, molte aziende si sono trovate a vivere importanti cali produttivi che hanno portato alla necessità di ridimensionare le uscite economiche, quindi gli aumenti di stipendio o lo stesso numero di dipendenti.

Sempre per via della crisi, molti beni di prima necessità sono aumentati di prezzo e questa forbice tra le entrate e le uscite di ogni famiglia, sempre più larga, ha generato una crisi dalla quale molti nuclei faticano ad uscire.

Ad aiutare le famiglie più in difficoltà, però, ci pensa il governo mediante alcuni bonus specifici, pensati proprio per le spese irrinunciabili di prima necessità. Oggi parliamo del Bonus Residenza, che va richiesto all’azienda presso cui si lavora.

Le novità della Legge di Bilancio 2025

Al momento, il governo guidato da Giorgia Meloni è al lavoro sulla Legge di Bilancio 2025 che, sebbene non sia stata ancora ufficialmente approvata, di fatto può lasciare intuire come sarà il prossimo anno grazie alle indiscrezioni che sono emerse in questi giorni. Si tratta di un punto importante per l’economia del paese poiché sancisce l’accesso al pensionamento, ai bonus e alle diverse forme di sostegno economico, così importanti nella società di oggi a causa delle difficoltà in cui si trovano molte famiglie.

La Legge di Bilancio 2024, per esempio, stabiliva che i fringe benefit o i buoni spesa erogati dalle aziende fino a 1000 euro (o 2000 euro per dipendenti con figli a carico) non dovessero concorrere alla formazione del reddito, dettaglio che ha reso felici molti cittadini. In merito all’anno prossimo, potrebbe esserci qualche ulteriore novità.

Cos’è il bonus residenza

La Legge di Bilancio 2025 sembra introdurre un nuovo bonus, legato alla residenza. Si chiacchiera, infatti, dell’introduzione di un bonus da 5mila euro per tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che, per andare a lavorare, spostano la propria residenza di più di 100 km.

Al momento si tratta solo di un’ipotesi ma, alla base di quest’aiuto, ci sarebbe la volontà di sostenere il lavoratore con il pagamento dell’affitto. Tutto, comunque, sarà più chiaro con l’approvazione definitiva della Legge.