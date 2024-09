INPS si accorge di avere fondi inevasi: ecco il bonus 735 | Ti riempiono di soldi se hai quest’età

Soldi inevasi dall’INPS, ecco i più fortunati che se li prenderanno tutti

La questione, in Italia, è spesso sempre e solo una: quella del costo della vita paragonato alle entrate di ogni famiglia. Se fino a qualche decina d’anni fa vivevano bene anche le famiglie dove una sola persona lavorava, molto spesso l’uomo mentre la donna badava ai figli e alla casa, oggi invece senza due stipendi non si va da nessuna parte e, anzi, a volte si fatica anche così.

Il problema, infatti, sta nel costo della vita che si è alzato sempre di più. Ne è un esempio la spesa alimentare, così come le bollette relative alle utenze domestiche o i carburanti per l’auto: si tratta in tutti e tre i casi di spese necessarie e alle quali non si può rinunciare ma che, per un motivo o per un altro, ora richiedono alle famiglie sforzi economici enormi.

Oggi, però, per qualcuno abbiamo una bella notizia. Inps ha infatti annunciato il nuovo bonus 735: non è per tutti ma sicuramente ci sono persone che ne avrebbero diritto ma che non lo sanno.

Cos’è il bonus 735

Uno dei problemi più diffusi nelle persone anziane, ma non solo, è quello dell’analfabetizzazione digitale: sebbene l’Inps metta a disposizione il nuovo consulente, di fatto chi non ha dimestichezza con lo smartphone, il tablet o il pc fa fatica a capire quali siano tutti i bonus a cui ha diritto e rischia di perdersene qualcuno, a meno che venga avvisato. Si parla in questo caso di “diritto inespresso” e uno degli esempi più eclatanti è quella dell’integrazione al trattamento minimo, di cui parliamo oggi.

La legge 638/1983, con l’articolo 6, ha specificato che esiste uno strumento per assicurare la pensione minima a chi, anche se in pensione, non ha un importo elevato. Esiste quindi una soglia che a chi non la raggiunge consente di ricevere un’integrazione mensile, così che venga raggiunta la cosiddetta pensione minima.

Cosa sapere

Al momento, la pensione minima è fissata a 597,22 euro al mese. Chi non la raggiungesse con l’importo della propria pensione può quindi richiedere l’integrazione direttamente sul sito dell’Inps: ne hanno diritto i cittadini che non raggiungono questa cifra e chi, entro il 31 dicembre 1995, ha maturato almeno un contributo settimanale. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, quindi, non ne ha diritto. L’integrazione può arrivare fino a 735 euro al mese, cifra interessante per chi ne ha bisogno.