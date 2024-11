INPS, questo mese i soldi arrivano in anticipo: ma ti devi prenotare | Altrimenti rimani con niente in mano

Veramente l’INPS manderà i soldi in anticipo questo mese se prenotati? Facciamo chiarezza su questo punto, in quanto c’è molta confusione.

Viviamo in un periodo abbastanza complicato a livello finanziario, in quanto sono molti i cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese, per le troppe spese da sostenere. Per questo motivo sono subentrati aiuti personalizzati in base al reddito di cui si dispone.

Chi mostrerà un ISEE che si collocherà in un certo range, avrà delle agevolazioni, le quali vengono aggiornate di volta in volta, nelle varie Leggi di Bilancio. Si parla dell’assegno sociale, di quello d’inclusione, alla carta servizi e così via.

Non sempre però, i cittadini hanno chiaro cosa possono richiedere e cosa no e soprattutto la tempistica con cui gli viene inoltrato il pagamento. Per questo motivo oggi vogliamo rispondere a una domanda che sta circolando molto in rete: “L’INPS questo mese manderà i soldi in anticipo?”.

L’attenzione è tutta sulla prossima Legge di Bilancio 2025

Come dicevamo, i cittadini dovrebbero sempre rimanere informati sui vari cambiamenti attuati dal governo, in quanto non bisogna lasciare nulla al caso e soprattutto non tutto rimane invariato per sempre. Pensate per esempio al reddito di cittadinanza, quando è stato attivato erano oltre 900mila le persone ad averne diritto, a prescindere da cosa sia stato giusto e cosa sbagliato di quel momento, in quanto noi vi forniamo solo i numeri, nulla di più.

Al posto di questo aiuto è stato introdotto l’Assegno di inclusione, che da come riportano da money.it, è stato assegnato a meno di 700mila cittadini. Per poterlo richiedere bisogna avere determinati requisiti e soprattutto chi passa il primo step, deve eseguire le pratiche burocratiche richieste se non vuole vedersi sospendere la mensilità. Per esempio il non presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni, è uno di quei requisiti fondamentali che non tutti sembrano aver capito. Detto ciò, come dicevamo gli occhi attualmente sono tutti puntati verso la prossima Legge di Bilancio 2025, in quanto ci potrebbero essere diversi cambiamenti in vista.

Quando arrivano i soldi dall’INPS

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente dell’Assegno di inclusione, in quanto è proprio in merito a questo pagamento che c’è confusione in rete. A parte chi deve ricevere la prima mensilità, avendo fatto domanda da poco, che per loro l’assegno arriverà il 15 del mese, per tutti gli altri che dovranno quindi vedersi recapitare le altre mensilità, il giorno prefissato per tutti sarà come sempre il 27 del mese, come da direttiva dell’INPS.

Quindi a novembre non ci saranno anticipi come pensavano in molti e non dovrete fare nessuna richiesta, in quanto, nel momento in cui siete stati ritenuti idonei, i soldi vi arriveranno in automatico. Diverso sarà il discorso in merito al mese di dicembre, in quanto, come riportano da money.it, dovrebbe verificarsi la stessa cosa successa con il reddito di cittadinanza e cioè la mensilità potrebbe essere versata dal 20 al 23 dicembre, in anticipo quindi, per evitare ritardi, dovuti ai giorni di festa.