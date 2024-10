INPS, finalmente una buona notizia: è tornato il BONUS RENZI | Ma stavolta aumenta l’importo

Come mai da qualche tempo a questa parte si parla nuovamente del Bonus Renzi? Si parla di un aumento questa volta, con l’INPS che renderà felici molti cittadini, ecco di cosa stiamo parlando.

Capita molto spesso che i vari governi in entrata, diano degli incentivi ai cittadini, con bonus, sconti ed esenzioni che rimpolpano anche la busta paga dei lavoratori o i cedolini pensionistici. Ve li ricordate i famosi 80 euro del governo Renzi?

Il discorso è pressoché il medesimo anche se poi alla fine i calcoli bisognava farseli bene, perché non spettava a tutti e se non si faceva attenzione si dovevano poi restituire al conguaglio di fine anno tutti in una volta sola.

Adesso si parla di un aumento che viene paragonato al Bonus Renzi, ideato dall’Inps, che cosa starà succedendo quindi? Pare proprio che l’importo sarà più alto, sveliamo quindi i dettagli in merito.

Che cos’è l’Assegno sociale

Per chi non lo sapesse, l’Assegno sociale è quello che il cittadino ottiene quando arriva all’età pensionabile con un reddito non considerato sufficiente per poter proseguire con un tenore di vita accettabile. Per questo motivo, previa domanda, il cittadino in difficoltà, se inserito in questa agevolazione riceverà una cifra che aumenterà con l’aumento degli anni, in quanto sotto i 70 anni sarà più basso rispetto alla cifra finale.

Inoltre il cittadino dovrà rispettare le condizioni finanziarie indicate. Per ottenere tutta la cifra piena dovrà avere un reddito pari a zero, se percepisce reddito ma fino ai 6.947,33 euro, gli spetterà in maniera parziale e infine se oltre, la cifra dell’Assegno sociale verrà sottratta in base al reddito percepito, prendendo così la restante parte.

Di quale bonus stiamo parlando

Così come il vecchio Bonus Renzi prevedeva un’erogazione di 80 euro sulla busta paga del lavoratore, adesso ci sarà un nuovo bonus per i percettori di Assegno sociale, i quali vedranno un aumento sull’importo finale che va dall’1,6% all’1,8% in più. Secondo i calcoli riportati da money.it, per chi avrà meno di 70 anni, l’aumento sarà di circa 125 euro, mentre più avanti sarà più alto, arrivando a circa 200 euro.

Ovviamente dovrete attendere la prossima Legge di Bilancio per vedere questo aumento incrementare, ma sicuramente sarà una bella notizia per molti. A ogni modo, per avere informazioni più precise in merito vi conviene chiedere direttamente al vostro Caf di appartenenza o all’INPS, i quali potranno dirvi anche la cifra precisa che vi arriverà di aumento nell’Assegno sociale dal 1° gennaio 2025.