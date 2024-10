INPS, finalmente il ‘contributo italiani’ è realtà: 10.200€ direttamente sul conto corrente | Un solo requisito

Dall’INPS arrivano buone notizie, in quanto tutti i cittadini che soddisfaranno questo requisiti potranno avere quello che è stato definito come il “contributo italiani”, di 10.200€ direttamente sul conto corrente.

Nell’era in cui la maggior parte dei cittadini faticano ad arrivare a fine mese, sono in molti che controllano ogni anno le varie Leggi di Bilancio per non parlare dei vari cambi di governo, in quanto sperano sempre che possa arrivare qualche bonus o agevolazione in più che gli faccia tirare una boccata di aria fresca.

Diciamo che nel corso degli anni abbiamo assistito a più o meno incentivi, soprattutto per chi viene considerato come categoria fragile e quindi bisognoso di aiuto per poter vivere una vita dignitosa e non parliamo naturalmente di alcuni furbetti del reddito di cittadinanza che con i soldi ci pagavano le visite su OnlyFans.

Per chi ha realmente bisogno, questo aiuto chiamato da molti come il “contributo italiani” potrà rendere felici molte persone, in quanto se soddisfano questo requisito potranno ottenere 10.200€. Ecco di che cosa si tratta.

Le pensioni di invalidità civile

Prima di rivelarvi in quale aiuto consiste il “contributo italiani”, volevamo riportare una notizia, come leggiamo da money.it che sicuramente farà piacere a tutti i pensionati con invalidità civile. Anche quest’anno sono previsti degli aumenti alla pensione standard, purtroppo non saranno consistenti come quelli degli anni passati che con i vari conguagli sono arrivati anche all’8% in più, questi saranno più bassi, ma come si dice meglio di niente.

Secondo le stime i pensionanti in questione dovrebbero vedere tra l’1,6% e l’1,8% in più nel cedolino, vedendo un aumento di meno di 10 euro. Questi aumenti che vengono sempre ricalcolati all’inizio dell’anno, sono attivati per il ricalcolo del costo della vita.

L’arrivo della prestazione universale

Tra i vari aumenti, dall’INPS rilasciano ottime notizie in quanto arriva quello che è stato definito come “contributo italiani”, cioè la prestazione universale dedicata agli invalidi considerati “gravissimi”, i quali oltre all’aumento del cedolino, riceveranno anche un assegno di 850 € al mese in più, calcolato per 12 mesi, arriveranno a 10.200€ all’anno, depositati direttamente sul proprio conto corrente.

Per riuscire a percepire questo assegno, oltre all’età che deve essere pari o maggiore di 80 anni, dovranno avere anche un ISEE inferiore ai 6000,00€ e sottoporsi ad un controllo interno medico che in base allo stato di disabilità riconoscerà il diritto di percepire o meno questa prestazione universale. Ovviamente vi conviene richiedere maggiori informazioni all’INPS di appartenenza per saperne di più.