INPS, ecco la card per chi non è riuscito a prendere l’assegno di inclusione | 550€ senza paletti, ti arriva a casa

Per tutti coloro che non sono rientrati nei requisiti richiesti dall’INPS per ricevere l’assegno di inclusione, sappiate che ci sono 550€ da utilizzare senza limite che vi aspettano. Ecco chi potrà ottenerli.

Tra bonus, assegni di inclusione, card per la spesa e quant’altro i cittadini fanno fatica a stare dietro a tutte le varie agevolazioni che l’INPS mette a disposizione del cittadino. Per questo motivo oltre a rimanere informati, leggendo i vari quotidiani e guardando i vari TG, sarebbe meglio chiedere sempre ai professionisti del settore.

I CAF in questo caso fanno al caso vostro, in quanto gli operatori, in base al vostro reddito, sapranno dirvi cosa vi aspetta di sconto e cosa invece dovete purtroppo dimenticare. Sono molte le agevolazioni di cui potrete beneficiare in base al vostro ISEE.

In merito a queste agevolazioni, per tutti coloro che non sono riusciti a prendere l’assegno di inclusione, saranno felici di sapere che potranno ricevere ancora 550€ senza alcun limite che vi faranno sicuramente prendere una boccata d’aria fresca.

Bonus previsti dall’INPS

Oltre all’Assegno di inclusione, anche conosciuto come “ex Reddito di cittadinanza”, la cui cifra a settembre dovrebbe arrivare a fine mese come ci svelano da money.it, ci sono anche altre agevolazioni da conoscere. Per esempio, la “Carta dedicata a te” è l’aiuto concesso agli aventi diritto in base al reddito, per poter pagare per esempio la spesa alimentare.

C’è da dire che per ogni agevolazione, una volta capito di averne diritto, dovranno essere svolti determinate procedure ogni anno, pena l’annullamento del bonus. Per questo fareste meglio a informarvi in quanto per alcune c’è tempo ancora qualche settimana.

Bonus animali d’affezione

Tra tutti questi bonus rilasciati dall’INPS, sappiate che c’è un nuovo bonus rilasciato a tutti i proprietari di animali d’affezione che può essere richiesto per avere delle agevolazioni e delle detrazioni per le visite e le spese veterinarie. In merito al nuovo bonus animali d’affezione, sappiamo che è presente nella Legge di Bilancio ma che ancora risulta essere bloccato, in quanto manca il decreto attuativo. Il tempo massimo per ufficializzarlo è di 90 giorni, quindi molto probabilmente i proprietari di animali da compagnia lo vedranno nel 2025. Anche in questo caso ci sono determinate clausole, età, reddito e così via da rispettare.

Oltre a questo, tutti coloro che hanno in casa un cane, un gatto o un qualunque animale domestico, sapranno benissimo di poter detrarre una parte di spese mediche, precisamente il 19%, partendo da un minimo di 129,11 € ad un massimo di 550 euro, detraibili su visite specialistiche, esami di laboratorio, medicinali e interventi di chirurgia.