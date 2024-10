INPS, cortocircuito del sistema: 3500€ di multa (sbagliata) per questi italiani | Controlla immediatamente

Non farti prendere dall’ansia, è una multa sbagliata: cosa devi fare

Nei prossimi giorni, molti cittadini italiani potrebbero ricevere a casa un avviso bonario da parte dell’Inps, cioè la comunicazione di una presunta irregolarità nel pagamento di un tributo. Si tratta a tutti gli effetti di una normale comunicazione: nel caso in cui, chi la riceve, ritiene infondata la richiesta o la supposizione, può chiederne la rettifica o l’annullamento.

In questo periodo, l’Agenzia delle Entrate sta effettuando dei controlli in modo specifico sulle attività degli agricoltori. A testimoniarlo è stato l’Inps stesso, con il messaggio 3188 del 26 settembre 2024, che prova la verifica e l’emissione di avvisi bonari nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori autonomi che, nel 2022 e nel 2023, risultano mancanti del versamento dei contributi previdenziali.

Ecco quindi cosa si deve fare nel caso in cui si riceva un avviso bonario, come si possono versare le somme dovute ma, soprattutto, come ci si deve comportare se si è convinti di essere del tutto in regola con il fisco.

Come verificare gli avvisi bonari

Gli avvisi bonari, in questo contesto odierno, verranno inviati a chi si è dimenticato di pagare i contributi Inps per il 2022 e il 2023. Tali avvisi sono presenti nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, sezione Dati Complementari nel sito dell’Inps, a cui si accede con SPID, CIE o CNS. Qui bisogna selezionare la voce “Lista Avvisi Bonari” e, se se ne trova uno, aprendolo si potrà leggere il dettaglio di tutti i pagamenti da effettuare. Le emissioni inerenti al 2023 le si trova nel Cassetto previdenziale se si è lavoratori autonomi, mentre i datori di lavoro agricolo trovano le emissioni del 3° e 4° trimestre del 2022 e del 1° e 2° trimestre del 2023.

Nella comunicazione, inoltre, si trovano anche le istruzioni da seguire per compilare correttamente il modello F24 e l’informativa che, nel caso in cui dopo l’avviso bonario i debiti non venissero salvati, si potrebbe procedere con il pignoramento delle somme. Ma che fare, invece, se l’avviso bonario è scorretto? Ecco il procedimento.

Come fare se l’avviso bonario è errato

Nel caso in cui arrivi un messaggio bonario ma si è in regola con i versamenti, il contribuente può autonomamente entrare nel proprio Cassetto previdenziale sul sito dell’Inps, cercare la sezione Contatti e seguire il percorso Invio Comunicazione con oggetto “Versamenti F24“. A questo punto, deve selezionare Comunicazione Pagamento Effettuato: nel giro di pochi giorni, tutto sarà risolto.