INPS, adesso è ufficiale: eliminata una mensilità del cedolino | Altro che regalo di Natale

Una mensilità in meno, l’ufficialità INPS è arrivata: che amarezza

Non sono anni facili, per gli italiani. Gli stipendi sono uguali a sé stessi da tempo ormai e, da quanto si apprende sulla Legge di Bilancio 2025, anche il prossimo anno si manterranno sulle medesime cifre. Dall’altro lato, però, la vita costa sempre più cara per via dell’inflazione e di altri fattori difficilmente modificabili a livello locale: l’unica cosa che si può fare è cercare di risparmiare su ciò che è extra, anche se non è facile.

Nelle ultime ore, poi, l’INPS ha ufficializzato ciò che già da tempo c’era nell’aria. Dal cedolino scomparirà una mensilità e non si potrà fare niente per evitare questo dramma, che colpirà moltissime famiglie e che le costringerà a ulteriori fatiche. Ecco di che cosa si tratta: occhi aperti.

Addio a una mensilità: non c’è via di uscita

A gennaio di quest’anno, il Reddito di Cittadinanza è stato dismesso e sostituito dall’Assegno di Inclusione. Uno dei dubbi che attanaglia di più i beneficiari è quello relativo alla durata di questa forma di sostegno economico, legata a doppio filo al tema della decadenza del beneficio e alla sospensione dei pagamenti. Da un lato, è sempre vero che per continuare a percepire l’Assegno di Inclusione è necessario mantenere i requisiti necessari per tutto il tempo; dall’altro, però, è altrettanto vero che nel caso dell’Assegno di Inclusione è previsto un termine oltre cui, in qualsiasi caso, si perde il diritto al beneficio con la possibilità però di rinnovo.

Tornando al sostegno valido fino all’anno scorso, il Reddito di Cittadinanza, questo decadeva dopo 18 mesi di fruizione continua. Dopo un mese di sospensione, il cittadino che ne aveva diritto e che continuava a possedere tutti i requisiti poteva chiederlo di nuovo e questo sistema di rinnovo poteva essere ripetuto infinite volte.

Come rinnovare l’Assegno di Inclusione

Così come il suo antenato Reddito di Cittadinanza, anche l’Assegno di Inclusione vale 18 mesi: ipotizzando di aver ricevuto la prima mensilità a gennaio 2025, l’ultima che si percepirà sarà quella di giugno 2025. Anche in questo caso, però, sussiste la possibilità di rinnovarlo mediante la presentazione di una nuova richiesta, con un Isee in corso di validità: in questo caso, dal primo rinnovo in poi, il periodo di validità scende dai 18 mesi ai 12 mesi. Tra la scadenza e la richiesta di rinnovo, inoltre, deve passare almeno un mese, quindi una mensilità va completamente persa: lato positivo, però, è che anche l’Assegno di Inclusione può essere rinnovato infinite volte, con la differenza che rispetto al Reddito di Cittadinanza dopo il primo rinnovo vale “solo” 12 mesi e non più 18.