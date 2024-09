Incredibile ma vero: Meloni annuncia il ‘bonus delle corna’ | 1100€ se sei stato abbandonato dal tuo partner

Tanti soldi per chi è stato lasciato dal partner. La novità che fa discutere

Quando ci si fidanza o ci si sposa, ciò che si pensa è che quella relazione sia destinata a durare per sempre. Il per sempre che tutti sognano, infatti, sebbene faccia paura è l’obiettivo di molte storie d’amore, soprattutto se si fa un matrimonio cattolico e quindi, davanti a Dio, si giura di tenere fede alla promessa del matrimonio “…finché morte non ci separi“.

Nonostante ciò, però, possono essere molte le cause di una rottura. A volte, semplicemente, uno dei due partner esaurisce il sentimento e vuole interrompere la relazione, oppure altre volte ci sono delle situazioni problematiche che vanno ad allontanare le due persone, anche per sempre.

Oggi parliamo di una novità che potrebbe far piacere soprattutto a chi è rimasto senza partner. Giorgia Meloni, infatti, stranamente questa volta ha pensato anche a loro: sul loro conto corrente potrebbero presto arrivare tantissimi soldi.

Un bonus imperdibile: scopri se puoi usufruirne

Oggi parliamo del bonus pompa di calore, che ricade nell’ecobonus e che permette di convertire il proprio impianto per il riscaldamento e il raffreddamento e quello di produzione di acqua calda ed ottenere un’agevolazione fiscale fino al 65%. Questo bonus, come tanti altri, è in scadenza per il 31 dicembre 2024 e, al momento, non è stato confermato per l’anno prossimo, quindi chiunque volesse approfittarne deve sbrigarsi. La pompa di calore è un dispositivo in grado di recuperare il calore dall’ambiente (aria, acqua o suolo), trasmetterlo all’impianto e quindi generare calore o acqua calda: utile sia per riscaldare casa che per rinfrescarla, riduce i costi in bolletta ed è anche meno impattante a livello ambientale.

Questo bonus consente di ottenere una detrazione sulle spese che può essere del 50% o del 65%, a seconda dei casi. Il 65% viene riconosciuto se, oltre alla pompa di calore, si fanno anche dei lavori come la coibentazione del tetto e delle pareti o l’installazione di pannelli fotovoltaici.

I vantaggi di chi è stato lasciato

Può godere del bonus pompa di calore il proprietario di un immobile o, in caso non sia lui a sostenere la spesa, chiunque effettui il pagamento, che dev’essere tracciabile e documentabile. Se ne può avvalere anche l’ex coniuge del proprietario di casa o quello a cui è stato affidato dal giudice l’immobile, così come il convivente more uxorio e il componente dell’unione civile.