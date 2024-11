IMU disintegrata appena metti le candeline sulla torta: ecco l’esenzione per compleanno | In cosa consiste

Quando spegni queste candeline, l’IMU si dimezza: non potrebbe esserci notizia migliore

L’Imposta Municipale Propria è un tributo istituito nel 2011 durante la manovra Salva-Italia del governo Monti e si riferisce al possesso di beni immobiliari. Fino al 2013 è stata versata anche sull’abitazione principale, quella in cui si ha la residenza mentre a partire dal 2014 la si versa solo sulle proprietà diverse dalla principale.

L’IMU, però, non lo si paga solo sugli appartamenti e sulle case in sé e per sé ma anche sui terreni agricoli e le aree fabbricabili; inoltre, lo versa non solo il proprietario ma anche il concessionario, il coniuge assegnatario in caso di separazione legale o annullamento del matrimonio e il titolare del diritto di usufrutto, uso, superficie, enfiteusi o abitazione.

L’importo dell’IMU varia a seconda delle caratteristiche del bene immobiliare e a seconda del Comune in cui si trova. Per versarlo si ha a disposizione un modello F24 e lo si può pagare in due rate, pari al 50% ognuna o in un’unica soluzione. Le scadenze sono fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.

Alcune categorie di cittadini hanno la fortuna di essere esenti dall’IMU. In particolare, dopo una certa età si può godere di questo incredibile vantaggio fiscale: ecco quante candeline si devono spegnere per avere questo privilegio!

Quando si è esenti dall’IMU

Innanzitutto, sono esenti dal pagamento dell’IMU tutti quei cittadini che possiedono una sola abitazione, cioè quella in cui vivono ed hanno la propria residenza. Questo vale per tutte le case nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; son invece escluse le abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono “di lusso”. L’IMU, inoltre, non lo si versa per gli alloggi sociali, quelli appartenenti alle cooperative edilizie e per quelli posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché dai dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ne sono esenti, però, anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori, quelli condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

L’età che consente l’esenzione dall’IMU

Sono esenti dall’IMU anche tutti quegli anziani ricoverati in una casa di cura o di riposo, purché però la sua residenza sia stata trasferita nell’Istituto in cui si trova e che l’immobile nel quale risiedeva non sia stato affittato a terzi. Anche i pensionati risiedenti all’estero sono esenti dall’IMU, purché in Italia abbiano solo un’unità immobiliare che non sia in affitto o in comodato d’uso.

Infine, sono esenti anche i disabili che alloggiano in modo permanente in un centro di cura, purché però necessitino di una degenza lunga ed abbiano trasferito la propria residenza nel centro.