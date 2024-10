Il trucco dei truffatori per non fare la Dichiarazione dei Redditi: non li possono punire per legge | Basta aspettare

Il trucco per non fare la Dichiarazione dei Redditi: così non possono punirti (cataniaoggi.it / pexels)

Non ti preoccupare, non ti beccano: i truffatori fanno proprio così

Mediante la dichiarazione dei redditi, i contribuenti comunicano al Fisco le proprie entrate e quindi il loro reddito, quindi versano le imposte a partire dalla base imponibile e in relazione alle aliquote fiscali di ciascuna imposta dovuta.

La dichiarazione dei redditi in Italia si effettua mediante il modello redditi o modello 730, che si può compilare in autonomia grazie alla versione pre-compilata disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate o con l’aiuto del CAF.

In Italia non è obbligatorio presentare il modello 730. Ciò, però, non significa che si possa non presentare la dichiarazione dei redditi: chiunque, nell’anno fiscale a cui si fa riferimento, abbia conseguito dei redditi e non rientri nelle ipotesi di esonero previste dalla normativa deve effettuare tale presentazione delle proprie entrate.

C’è però un modo per scampare questo dovere e le conseguenze relative alla sua evasione: di che cosa si tratta.

Cosa devi fare se non vuoi presentare la dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda il 2024, è il 31 ottobre la data entro la quale i contribuenti devono presentare la dichiarazione con il modello Redditi Persone Fisiche. Chi non rispetta questa scadenza, quindi, può rientrare nella fattispecie dell’omessa dichiarazione, dalla quale possono emergere sanzioni e/o accuse di reati penali. Sebbene inizialmente la data fosse stata fissata al 30 settembre, a causa del tema del concordato preventivo si è deciso di farla slittare di un mese. In caso di omessa dichiarazione, che sussiste nel caso in cui l’adempimento non venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, allora si rischia la reclusione da 2 a 5 anni nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore ai 50mila euro. Sotto a questa soglia, invece, non si rischiano conseguenze penali ma solo amministrative.

Oggi, però, vogliamo svelarvi un modo utile per scampare all’accusa di omessa dichiarazione, che viene messo in atto da tutti i truffatori: a molti di loro va bene e, sebbene sia illegale e quindi vi sconsigliamo del tutto di usarlo, conoscerlo può essere utile per capire come gira il mondo.

Così sarai al sicuro

Il reato di omessa dichiarazione va totalmente in prescrizione dopo 8 anni dalla data di consumazione del reato, cioè dal suo perfezionamento e quindi da quei 90 giorni dopo la scadenza dell’anno fiscale a cui si fa riferimento. Dopo otto anni, quindi, se nessuno si è accorto della mancata dichiarazione e non si ha ricevuto alcuna comunicazione in merito, ci si può considerare “salvi” dalla punibilità.