Il ministro Calderone conferma: nuova tassa da pagare per gli over 60 | Altri 500€ che volano via

Non tutti sono a conoscenza di questa nuova tassa eppure esiste da anni, in quanto se usufruite di questo servizio, soprattutto gli over 60, dovrete pagare una cifra consistente. Ecco di cosa parliamo.

Invecchiare è una benedizione, in quanto purtroppo non tutti riescono ad arrivare a questa età meravigliosa, in pace e soprattutto senza malattie. Sarebbe bello, dopo una vita di lavoro, arrivare a un punto dove non ci sono più preoccupazioni a livello di costi, spese, orari, colleghi e così via.

L’unico pensiero dovrebbe essere quello di godersi la pensione in compagnia dei propri cari, viaggiando e cercando di provare nuove esperienze e hobby. Nel mondo dell’utopia potrebbe essere uno scenario possibile, ma purtroppo sappiamo bene che raramente le cose procedono così bene.

Per questo motivo sono molti gli over 60 che a un certo punto della vita semplicemente sono costretti a usufruire di questo servizio e soprattutto a dover pagare questa tassa che molto spesso viene dimenticata.

La vita degli over 60

Con queste riforme pensionistiche che cambiano di ora in ora è sempre più difficile riuscire a fare una previsione di quando finalmente si potrà arrivare a questo traguardo. Purtroppo l’età si sta allungando sempre più e capiterà sempre più spesso di vedere anziani prendersi cura di anziani, prendete per esempio gli infermieri. Come faranno a quasi 70 anni a lavorare ancora in corsia, secondo le recenti disposizioni?

Diciamo che l’età pensionabile non dovrebbe essere standardizzata, ma variare da mansione a mansione. Ovvio che un politico per esempio potrebbe andare in pensione anche a 80 anni volendo ma sicuramente un operaio di linea no. A ogni modo, per sapere di preciso quanti anni ancora vi aspettano, potrete o approfittare della simulazione messa a disposizione direttamente dal sito dell’Inps o meglio ancora, recandovi direttamente a un Caf o all’ente stessa per avere delle informazioni più dettagliate.

Il Tfr per colf o badanti

La tassa da pagare in questione, in merito agli over 60 si riferisce al TFR che la famiglia della persona o l’assistito stesso dovrà pagare a colf o badanti, qualora abbia usufruito dei loro servizi. Sia che la persona sia poi purtroppo deceduta o semplicemente che il lavoratore abbia deciso di cambiare lavoro o il datore di lavoro stesso abbia interrotto il rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto bisognerà pagarlo, se assumete il lavoratore in modo diretto.

Qualora la badante fosse assunta attraverso le agenzie apposite, voi avrete tutt’altro tipo di spese, ma in merito a questo ci penserà direttamente l’azienda subordinata.