Il Canone RAI per la tv raddoppia: dovremo pagare altri 50 euro | Ufficializzato poco fa

In che senso il canone Rai per la tv raddoppia? Dal 2025 dovremo pagare altri 50 euro e i cittadini sono andati nel panico, in quanto non se l’aspettavano proprio questa spesa.

Il canone Rai ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto non tutti sono d’accordo con questa spesa, per questo motivo molti ne invocano la cancellazione. Da quello che si è potuto capire, i soldi che lo Stato ottiene da questa tassa aumentano di molto il tesoretto che regola l’equilibrio del Paese.

Per questo molti cittadini semplicemente si sono messi l’anima in pace e pagano il canone, all’interno della bolletta dell’elettricità in quelle 10 rate che sono gradite da molti, in quanto non tutti avrebbero potuto pagare 90 euro (nel 2024, 70 euro) in una volta sola.

Se hanno accettato di pagare quella che è stata definita come una tassa sulla televisione in generale, piuttosto che sui soli canali Rai, pare non abbiano gradito quei 50 euro che vedrebbe così raddoppiare il canone, secondo i commenti portati avanti dal popolo del web. Cerchiamo di capire qual è la verità in tutto questo.

Le spese per il 2025

Prima di affrontare il discorso del canone Rai per il 2025, volevamo rivelarvi le indiscrezioni lette dal sito money.it, in merito ai bonus fiscali che dovrebbero scomparire con la prossima Legge di Bilancio. Ve l’abbiamo già detto in qualche articolo passato e ve lo riconfermiamo, qualora ci fosse qualche bonus di vostro interesse, meglio utilizzarlo in queste ultime settimane, in quanto dal prossimo anno non si sa ancora con certezza cosa sarà confermato e cosa no.

Da come possiamo capire, dal 1° gennaio 2025, potreste dover dire addio all’Ecosismabonus, soppiantato dall’Ecobonus che porterebbe una detrazione al 50% soltanto per le prime case e 36% per le seconde. Il bonus caldaia dovrebbe avere anch’esso una detrazione al 50% per le prime case e al 36% per le seconde, mentre al bonus verde, pellet e colonnine pare che bisognerà dire addio totalmente.

Un doppio canone da pagare per guardare la televisione

La Legge di Bilancio 2025 vedrà nuovi arrivi ma anche diversi tagli rispetto all’anno in corso, in quanto sono diversi i bonus ai quali bisognerà dire addio. In merito al canone Rai, dal 2025 si parla di raddoppio, non perché la tassa aumenta, semplicemente perché l’agevolazione per l’acquisto del nuovo decoder non verrà prorogata, motivo per cui dovrete pagare i 50 euro di apparecchio di tasca vostra, qualora il dispositivo dovesse rompersi.

Quindi è come se il prossimo anno paghereste il doppio per poter continuare a guardare la televisione, anche perché lo sappiamo benissimo, senza decoder la televisione resta spenta e come sapete il canone Rai dovrete pagarlo ugualmente.