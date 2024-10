Il canone RAI non bastava: ora pagheremo anche i film uno ad uno | Altri soldi che se ne vanno

Adesso il Canone Rai non sarà l’unica tassa da pagare per guardare la televisione! Anche i film avranno un costo aggiuntivo.

Il Canone Rai è sicuramente una delle tasse più odiate dagli italiani. Eppure, proprio in queste ore, è giunta notizia che non sarà più l’unica da pagare per intrattenerci. Da adesso anche i film avranno un costo aggiuntivo e la notizia ha già fatto innervosire i telespettatori.

Ma di che cosa si tratta? Ecco nel dettaglio come cambieranno le cose da ottobre 2024.

Purtroppo oggigiorno ogni cosa ha visto un aumento dei prezzi e quelle che prima potevano essere abitudini comuni sono diventate un lusso per pochi. Anche la televisione è in questa élite. Basti pensare al tanto odiato Canone Rai e ai vari abbonamenti mensili da pagare per godersi film, serie tv, cartoni e documentari in streaming.

In queste ore, ad aver attirato l’attenzione degli italiani è stato proprio un annuncio rilasciato da Netflix Italia.

Come cambieranno da adesso le cose in TV

Netflix è senza ombra di dubbio una delle piattaforme di streaming più amate e utilizzate dalle persone di tutto il mondo. Basti pensare che conta all’incirca 220 milioni di utenti, 9 milioni soltanto nella nostra nazione. Come riporta da Money.it, Netflix ci accompagna ormai dal 2015 e nel corso degli anni ha cercato di appagare sempre di più gli interessi delle persone. Attualmente, nel catalogo della piattaforma, è possibile trovare una selezione veramente molto ampia, tanto che a volte è impossibile scegliere cosa guardare.

Eppure da adesso le cose cambieranno anche per gli utenti di Netflix e i costi per godersi questo intrattenimento aumenteranno radicalmente.

L’aumento dei prezzi di Netflix

Vista l’alta competizione con le altre piattaforme di streaming come Amazon Prime o Disney+, Netflix ha cominciato ad avere un calo repentino di iscritti. Anche per questa motivazione, la piattaforma ha deciso di aumentare il costo degli abbonamenti mensili, partendo proprio dall’Italia e dalla Spagna. Il piano Standard con Pubblicità che prima costava 5.49€ è stato aumentato a 6.99€ al mese (in un anno l’utente arriverà a pagare 18€ in più). Per quanto riguarda invece il piano Standard, adesso costerà 13.99€ anziché 12.99€, ben 12€ in più alla fine di ogni anno. Infine, anche il piano Premium aumenterà di prezzo: da 17.99€, costerà all’utente ben 19.99€.

Una scelta che non ha sicuramente entusiasmato gli italiani e ha visto molteplici critiche sui social. Insomma, da oggi anche per guardare un bel film si dovrà spendere di più!