Il bollo auto non bastava: approvata la nuova tassa annuale | Altri 4000€ in tasca allo Stato

C’è una tassa annuale che tutti devono pagare ed è di circa 4000 euro, oltre al bollo c’è anche questa. Lo studio ha rivelato dei dati che hanno lasciato tutti quanti senza parole.

Ogni anno i cittadini, che vivano da soli, o in coppia o in famiglie più o meno numerose, devono fare i conti con tutta una serie di tasse mensili o annuali che devono obbligatoriamente pagare, per non finire nell’elenco dei cattivi pagatori.

Oltre ai soliti pagamenti che possono essere le bollette per le varie utenze, le spese condominiali, l’immondizia e così via, ci sono anche tutte quelle inerenti alle auto. Si passa dal bollo, alla revisione, all’assicurazione e così via.

Per questo non stupisce che è emerso questo nuovo dato che ha lasciato tutti senza parole. Oltre al bollo auto ecco che cos’è che una famiglia media ha pagato in un anno. Parliamo di 4000 euro e negli anni passati era ancora più alta.

I pagamenti annuali

Come dicevamo, ci sono diverse tasse che i cittadini dovranno pagare, le quali possono variare dal numero dei componenti del nucleo familiare, dalla Regione nella quale si vive, dalle temperature che si raggiungono e così via. Molti studi infatti si concentrano su una famiglia tipo, per esempio composta dai genitori e uno o due figli, calcolando quindi tutte le varie spese che devono essere pagate entro l’anno.

Inoltre c’è differenza con le cifre del 2022 e 2023, in quanto negli anni passati ci sono stati il Covid di mezzo e i vari problemi scaturiti dalle guerre in corso che hanno contribuito ad aumentare le spese per ogni singola famiglia. Adesso pare che le cose, per quanto siano sempre a livelli più alti rispetto alla Pandemia, stanno piano piano, tornando nella normalità.

Una tassa che comprende diversi pagamenti

Oltre al bollo dell’auto che si paga già una volta all’anno, sono stati condotti degli studi, riportati su FanPage e dal Ministero dell’Ambiente, che riportano la situazione energetica nazionale, per capire come sono ripartite le altre spese, da una famiglia tipo formata da 4 persone.

Indicativamente è stato riscontrato il pagamento di 4008 euro soltanto per l’energia, suddivisi tra carburante per i trasporti e le bollette di metano ed elettricità. Questo dato si riferisce al 2023, mentre nel 2022 i dati hanno riscontrato che le spese erano più alte del 20%. Questi comunque sono dati indicativi, in quanto come dicevamo nel paragrafo precedente, sono diversi i fattori per cui possono variare.