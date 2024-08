Ho lasciato l’Auto in doppia fila per un minuto: oltre la multa pure una condanna | Pazzesco

Multa per l'auto in doppia fila: arriva anche la condanna (cataniaoggi.it / pexels)

Allarme doppia fila, non lo sai ma non è solo amministrativo: condanna dietro l’angolo

Il Codice della Strada norma in modo specifico cosa si può fare e cosa invece non si può fare quando si è al volante di un’auto. Le regole riguardano i documenti che si devono avere, le caratteristiche dei veicoli, il comportamento da attuare quando si è alla guida e anche quando si è in sosta, cioè ci si ferma.

In merito ai parcheggi, per esempio, ormai si sa che le strisce bianche indicano un parcheggio gratuito, mentre quelle blu indicano che per lasciare lì l’auto si deve pagare una determinata cifra, che varia in base al Comune e anche in base alla giornata.

Oggi, però, parliamo dell’abitudine (errata) di parcheggiare in doppia fila. Sebbene tutti sappiano che è vietato, di fatto molti attuano ancora questo comportamento credendo che, per pochi minuti, non è un problema: ecco cosa si rischia.

Parcheggio in doppia fila: i rischi

A vietare la sosta in doppia fila è l’articolo 158, comma 2, lett. c) del Codice della Strada. Questo specifica che qualsiasi mezzo trovato parcheggiato a fianco a dei veicoli che sono in sosta negli stalli adibiti va a ostruire il regolare transito sulla carreggiata, oltre che ad impedire a chi è regolarmente parcheggiato nelle strisce di uscire dal posteggio. Di conseguenza, questo comportamento viene punito con una sanzione amministrativa di 41 euro ma questa non è la conseguenza peggiore che può incorrere, per chi compie questo illecito stradale.

Il parcheggio in doppia fila, infatti, nel caso in cui l’auto impedisca il passaggio di un tram o di un autobus, o peggio ancora di un’ambulanza, può causare anche l’illecito di interruzione di un servizio pubblico. Inoltre, può configurare addirittura il reato di violenza privata in quanto impedisce agli automobilisti correttamente parcheggiati nelle strisce di uscire dal posteggio o di scendere dal proprio mezzo.

Il reato di omicidio colposo

Il parcheggio in doppia fila può anche causare una conseguenza estremamente grave che è quella dell’omicidio colposo. Questo riguarda i casi in cui l’auto lasciata in doppia fila e magari con lo sportello aperto causi un incidente stradale mortale.

Meno grave ma comunque importante il reato di lesioni colpose, causato molto spesso da chi, avendo parcheggiato in doppia fila, quando apre lo sportello per uscire dal veicolo causa lesioni a un altro cittadino della strada come un ciclista, un motociclista, un pedone o un altro automobilista.