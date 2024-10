Giorgetti spaventato dall’opposizione: costretto ad approvare il REGALO | 1000€ cash per tutti gli italiani

Cos’è questo bonus da 1000€ di cui stanno parlando in queste ore? Veramente Giorgetti alla fine deciderà di approvarlo o si tratta come sempre di una voce senza fondamento? Vediamolo insieme.

In politica ogni giorno escono moltissime notizie, alcune vere, altre false e altre ancora che finiscono nel dimenticatoio. Più che altro i cittadini sperano sempre ci possano essere dei bonus o delle agevolazioni, soprattutto per tutti coloro che rientrano nelle fasce più deboli.

La nuova Legge di Bilancio imminente la stanno aspettando in molti, in quanto saranno poi definitive le varie tasse da pagare, gli aumenti, i tagli e le varie agevolazioni che spettano ai cittadini in base all’ISEE, per non parlare di tutto il discorso pensioni che molto spesso divide l’opinione pubblica.

In merito ai possibili aiuti, sta girando una voce che potrebbe presto arrivare un bonus di 1000 € per tutti gli italiani, ma sarà veramente così? Cerchiamo di capire di preciso perché accostano questa informazione a Giorgetti.

Il bonus di 1000€ per tutti

A riportare questa informazione è stata l’Agi come rivelano da money.it, dove si è parlato di un bonus di 1000 €, da spendere per beni di genere alimentare che nulla hanno a che vedere con la Carta Dedicata a te e alla Carta acquisti. Secondo la fonte quindi, questo bonus non sarà però consegnato a tutti quanti, ma bisognerà rispettare dei requisiti precisi, come per esempio non avere un ISEE superiore ai 10.000 €, all’interno della famiglia deve esserci soltanto un percettore di reddito e devono essere presenti minori a carico.

Gli ultimi due punti riguardano lo stato lavorativo, in quanto il richiedente deve vivere in aree ad alto tasso di disoccupazione e almeno uno dei genitori deve risultare disoccupato. Secondo quindi quanto riportato, con questi requisiti, questo fantomatico bonus potrebbe essere accreditato sul conto.

Verità o bugia

La voce in queste ore si sta spargendo per questo fantomatico bonus di 1000 € che dovrebbe essere accreditato nelle tasche degli italiani, ipoteticamente con la prossima Legge di Bilancio, secondo quanto trapelato dall’Agi. Ovviamente come rivelano anche da money.it, per il momento non c’è stata nessuna conferma di questa agevolazione che Giorgetti potrebbe dare agli italiani che rientrano in questo range.

C’è chi sostiene che dal governo potrebbero a questo punto rilasciarlo più avanti, visto che le voci in merito si stanno facendo sempre più insistenti, mentre c’è chi ipotizza che nessuno ne abbia mai parlato e che magari sia stata soltanto una voce messa in circolo per errore. A ogni modo, almeno per il momento, prendete questa informazione “con le pinze”, in quanto nessuno dai “piani alti” ha mai confermato o smentito questo bonus. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito.