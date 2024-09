Giorgetti spaventato dal rimpasto: approvato il BONUS 500 per tutti gli italiani | 500€ senza limite di isee

Approvati i 500 euro per tutti gli italiani. Come ottenerli subito

Un modo che molti italiani usano per provare a guadagnare qualche extra rispetto al solo stipendio è quello dell’investimento. Ci sono molti modi di investire: c’è chi, per esempio, acquista case e poi le mette in affitto, per esempio in zone strategiche come quelle vicine alle Università. Altri, invece, scelgono la via delle criptovalute, sempre più percorsa soprattutto dai più giovani.

Da non dimenticare poi gli investimenti più tradizionali, quelli seguiti di solito da un bancario o da un broker e che si basano su azioni, obbligazioni e titoli. In quest’ultimo caso, è bene sapere che anche i titoli di Stato, a seconda delle proprie finalità, si prestano a diverse strategie: alla base, comunque, c’è sempre la regola per cui il possibile guadagno economico sale con l’aumentare del livello di rischio.

Con i titoli di Stato, in base al tempo e al rischio che si vuole correre, si può riuscire a guadagnare anche il 10% di ciò che si ha investito: ecco come si fa e qual è la strategia da percorrere.

Come guadagnare coi titoli di Stato

Gli investitori che non vogliono rischiare troppo, l’unico modo che hanno per guadagnare è quello di sottoscrivere bond che gli garantiscano un rendimento complessivo dall’acquisto a scadenza. La differenza in queste situazioni la fa l’esclusione o l’inclusione delle spese fiscali e le scadenze. Fino a qualche anno fa, nel giro di pochi anni si guadagnavano dei buoni ritorni, mentre oggi serve attendere almeno 4 o 5 anni per assicurarsi un rendimento netto o lordo del 10%. Ne è un esempio il BTP in scadenza il 1° settembre 2028 (ISIN IT0004889033) che, con un prezzo di 107.5 centesimi ed una cedola lorda del 4.75%, se lo si tiene fino alla fine assicura un rendimento del 10%.

Se però non si ha fretta, l’ideale è il bond con ISIN IT0005566408: con scadenza il 1° febbraio 2029, cedola al 4,10% e rendimento netto attuale sul 2,4%, produce un 10% netto totale che fa di certo piacere agli investitori.

Ma se aumenti il rischio…

Se però si aumenta il rischio che si è disposti a correre per quel determinato investimento, allora a livello teorico si accorcia il tempo necessario per ottenere quel determinato rendimento. Ne è un esempio il BTP con ISIN IT0003535157, con scadenza al 1° agosto 2034 e cedola annua lorda del 5%. Se lo si acquista e lo si rivende al medesimo prezzo che oggi è intorno ai 113.10, in teoria nel giro di due anni si incasserebbe un 10% totale lordo.