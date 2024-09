Giorgetti l’ha fatta grossa: il nuovo Superbonus diventa “IPER” | È il più facile di sempre da ottenere

Si respira aria di cambiamento in merito alle detrazioni edili, il nuovo “IperBonus Casa” di Giancarlo Giorgetti parla chiaro. Sveliamo come si fa per ottenerlo e in che cosa consiste.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo sentito molto parlare di bonus, superbonus, ristrutturazione, green, ecoincentivi e così via, con tutti i pro e i contro valutati nel corso degli anni. Ovviamente a ogni cambio di governo si sa che le cose cambieranno e quindi bisogna sempre rimanere informati.

Anche in campo detrazioni edili, passando dal cappotto termico al restauro della facciata di un condominio e così via, siamo passati da detrazioni al 110% a quelle attuali molto più basse, anche perché in questo campo ci sono stati diversi problemi in merito ai pagamenti e alle cifre talvolta gonfiate, come abbiamo letto in svariati articoli di cronaca.

Per questo oggi siamo qui a fare il punto della situazione, cercando quindi di capire qual è la direttiva attuale e soprattutto in che cosa consiste “l’IperBonus Casa” voluto dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Cosa succede dal 2025 in merito al superbonus

Come avete potuto intuire dalle notizie trasmesse dai quotidiani in questi ultimi mesi, il discorso detrazioni fiscali edili è cambiato, così come il discorso agevolazioni. Qualora non arrivasse un intervento entro la fine dell’anno, dal 2025 il superbonus passerà al 65% e i bonus ristrutturazioni e l’ecobonus torneranno a un’aliquota del 36%, come possiamo leggere dal sito money.it.

Inoltre i vari proprietari di case dovranno adeguarsi alla direttiva casa green che prevede la riqualificazione dell’immobile, dal fotovoltaico, al cappotto termico, ai nuovi infissi e così via. Per il momento pare essere certa la decisione che i bonus edili a pioggia dovrebbero concludersi nel 2024.

L’annuncio del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Attualmente i tecnici del ministero dell’Economia, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sono al lavoro per redarre la lista di tutti quei lavori che dal 2025 saranno inseriti nella lista degli incentivi, quindi è ancora presto per parlare. Quello che possiamo rivelare però, in base anche alle parole rilasciate da Giorgetti, come possiamo leggere da money.it è che i bonus edili saranno diversi in base alla tipologia dell’intervento, alla tipologia dell’immobile e al reddito della famiglia.

In questo modo i soldi pubblici sarebbero divisi in base alla necessità e inoltre si dimezzerebbero le tempistiche e i costi di riqualificazione secondo le direttive del green. Per sapere quindi a chi spetterà è come “l’IperBonus Casa”, dovremo necessariamente attendere le rilevazioni del Mef e le prossime direttive inserite probabilmente nella prossima Legge di Bilancio.