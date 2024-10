Giorgetti cuore d’oro: pensierino di Natale per tutte le donne italiane in busta paga | Ecco a quanto ammonta

Un regalo in busta paga per le donne italiane: lo manda Giorgetti

Il Natale, ormai si sa, è un periodo di spese anche piuttosto importanti. Per quanto la festività in sé e per sé abbia origini cristiane e non c’entri niente con il consumismo di cui si è caratterizzata in questi ultimi anni, è impossibile negare che è una bella occasione per concedersi qualche sfizio, per fare quel regalo che da tempo si vorrebbe donare e, perché no, per farsi qualche giorno di ferie in una bella meta esotica.

Non è un caso, quindi, che molti lavoratori che per contratto percepiscono mensilità aggiuntive alla dodicesima vedano accreditarsi la tredicesima proprio a dicembre, così che vengano sostenuti nelle spese di quel periodo e in modo tale da favorire l’economia di tutto il paese. Quest’anno, per le donne lavoratrici c’è un regalo di Natale inatteso: lo manda Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Un regalo di Natale per le lavoratrici: ci pensa Giorgetti

In questi giorni, il governo guidato da Giorgia Meloni è alle prese con l’attesissima Legge di Bilancio 2025, dalla quale dipenderà la sorte di molti bonus, nonché quella delle pensioni e delle riforme di questi ultimi anni. Sebbene non sia ancora stata resa ufficiale, qualche indiscrezione ci permette di capire la direzione che prenderà: ciò che si sa è che con questa riforma cambierà il taglio del cuneo fiscale e verrà prorogato anche uno dei bonus più amati dalle donne lavoratrici italiane, specialmente quelle che hanno almeno due figli.

Si tratta proprio del bonus mamme, che già quest’anno è valido per le donne che hanno almeno due figli, di cui uno di meno di 10 anni o che hanno almeno tre figli, di cui almeno un minorenne. Quest’anno questo bonus prevede un esonero contributivo del 100% fino ad un massimo di 3mila euro all’anno per 12 mensilità. Ecco cosa cambierà.

Un regalo per le mamme, nel 2025

Nel 2025, il bonus mamme rimane in vigore così come resta in vigore il taglio del cuneo fiscale. Questo secondo, però, cambia: non si interverrà più sui contributi, ma sull’imposta e ciò significa che per chi ha un reddito da lavoro inferiore a 20mila euro ci sarà un aumento di stipendio importante. Lo sgravio contributivo previsto dal bonus mamme verrà quindi applicato per intero e si considererà anche il taglio del cuneo fiscale, quindi l’aumento di stipendio: per la conferma di tutte queste indiscrezioni, però, serve aspettare l’ufficialità della Legge di Bilancio.