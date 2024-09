Finalmente la proroga che tutta Italia aspettava: sarà migliore del Reddito di Cittadinanza | Soldi sicuri

La proroga è arrivata e gli italiani gioiscono in quanto era la notizia che aspettavano da parecchio. Per molti è ancora meglio del Reddito di Cittadinanza, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando.

Non è mai stato facile per nessuno andare avanti nella vita, ovvio chi ha un cognome importante dei problemi di tutti i giorni che devono affrontare i “comuni mortali” non ne hanno idea, ma per tutta la maggior parte della popolazione questi problemi sono reali.

Molti si nascondono dietro ai social e si perdono a seguire persone, la cui unica preoccupazione è quella di scegliere che atelier prediligere per comprare l’abito per la festa serale. Bisognerebbe invece concentrarsi sulla vita attuale e soprattutto sulla propria, la quale non è sempre così male come vogliono farci credere, anche se non possiamo salire su uno yacht per le vacanze estive.

Per questo motivo, c’è una bella notizia per molti di voi, in quanto è arrivata quella proroga che in molti stavano aspettando. Considerato da molti, migliore del Reddito di Cittadinanza, vi sveliamo di cosa stiamo parlando.

I vari aiuti e bonus

A prescindere da tutto, governo, fazione politica preferita, Regione di residenza, le fasce più deboli hanno sempre avuto degli aiuti economici per andare avanti, magari non tanti, magari non sempre gli stessi, ma qualcosa c’è sempre stata. Per farvi un esempio chi rientra nei requisiti richiesti può richiedere l’assegno di inclusione, la carta acquisti e molteplici sconti, presentando l’ISEE aggiornato.

Anche i giovani che vogliono studiare, possono richiedere degli aiuti in base al reddito, si passa dal prestito d’onore alla borsa di studio e così via. L’importante è restare informati sui nuovi aiuti e sulle modifiche, com’è successo per esempio con il Reddito di Cittadinanza.

Mutuo agevolato fino a fine anno

Finalmente è giunta la notizia che in tanti aspettavano, in merito proprio al discorso degli aiuti che stavamo facendo in precedenza. Per tutti i giovani under 36 che vogliono acquistare casa, sappiate che fino a fine anno, potrete richiedere il mutuo per acquisto o per ristrutturazione prima casa, ricevendo la garanzia statale. I requisiti per richiederlo sono essenzialmente soltanto due.

Il primo, l’età. Sappiate che se richiedete per esempio il mutuo a novembre e voi a dicembre compiete gli anni allora purtroppo sarete scartati, ma se voi 36 anni li fate a gennaio 2025, allora potrete sottoscrivere subito. Il secondo requisito è quello dell’ISEE, il quale non deve essere superiore ai 40.000 euro. Se state quindi cercando casa, questo è il momento giusto, in quanto non si sa cosa succederà dal prossimo anno.