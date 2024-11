“Favorisca la sua carta di cittadinanza” | Conad, niente più contanti: ora per fare la spesa ti serve questa card

Da oggi per fare la spesa al Conad è inutile portare i contanti, in quanto vi servirà questa carta e avrete risolto i vostri problemi, in merito ai vostri acquisti.

Non solo in Italia, ma anche in altri Stati attualmente si sta vivendo dei periodi di forte crisi economica, anche perché i rincari hanno colpito un po’ tutti e soltanto le fasce alte privilegiate sentono meno questi aumenti.

Per tutti gli altri “pesano” eccome a fine mese, in quanto lo stipendio sarà intaccato maggiormente. Tornando in patria, è per questo motivo che molti cittadini stanno attendendo di scoprire quali bonus saranno confermati e quali cancellati nella prossima Legge di Bilancio 2025.

In merito a questa particolare situazione, i cittadini potranno risolvere i loro problemi, in quanto per fare la spesa al Conad, non dovranno fare altro che mostrare questa carta, dicendo addio ai contanti. Sveliamo qual è il succo del discorso.

A chi spettano questi bonus

Prima di proseguire, pensando di farvi cosa gradita, volevamo informarvi che c’è un aspetto che dovete assolutamente conoscere dopo aver spento le 60 candeline sulla torta. Da questa età in poi sono diversi i bonus che spettano, ovviamente sempre in base a particolari requisiti minimi come il reddito percepito. Fra i vari bonus da tenere sotto controllo c’è sicuramente l’assegno sociale, il bonus viaggi e trasporti, l’esenzione ticket e così via.

Ovviamente le agevolazioni ci sono anche per altre fasce d’età, spesso elargiti in base all’ISEE presentato. È inutile indicarveli, visto che il 2024 è ormai quasi giunto alla fine e sappiamo benissimo che dal 2025 ci saranno delle modifiche proprio in questo contesto, in base a cosa il governo confermerà con la prossima Legge di Bilancio e a cosa eliminerà.

L’agevolazione da presentare al Conad

Dal Conad lo recitano sempre, “persone oltre le cose”, proprio perché i loro prezzi ridotti e la qualità dei loro prodotti sono stati messi a disposizione dei clienti, i quali vengono al primo posto per loro. Come potete vedere dal volantino attivo, di offerte ce ne sono molte che non dovreste farvi sfuggire, soprattutto in vista delle feste natalizie e dai vari e abbondanti menù che ne conseguono.

In merito proprio alla spesa da sostenere, sappiate che ai 65enni, in base a specifiche situazioni reddituali spetta la famosa carta acquisti. In questo modo quindi, sia al Conad che negli altri supermercati, potrete acquistare i beni di prima necessità, pagando con questa agevolazione concessa dal governo, lasciando a casa i contanti. Verificate al vostro Caf di appartenenza i requisiti per poter fare domanda.