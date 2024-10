Esiste un posto in Italia dove non si pagano le tasse: ti conviene trasferire qui la residenza | È come le Isole Cayman

Veramente esiste un posto in Italia dove si pagano poco tasse? Ecco dove si trova quello che viene considerato come le Isole Cayman italiane.

Ogni Stato fa pagare le tasse ai cittadini, c’è chi più e chi meno ovviamente. In un articolo pubblicato da money.it, è stata redatta una tabella con i Paesi in ordine decrescente, dove al primo posto troviamo il paese che paga più tasse al mondo.

In prima posizione troviamo la Finlandia con il 57,30% di tasse sul reddito delle persone fisiche, mentre all’ultimo posto, esattamente al 169° posto, troviamo la Micronesia con lo 0% di tasse. In qualche posizione sarà l’Italia?

Il nostro paese è posizionato al 22° posto, con una tassazione al 43% sul reddito delle persone fisiche. Ovviamente questi dati spiegano il motivo per cui molti, non riescono ad arrivare a fine mese. A ogni modo, o cambiate Stato di residenza, scegliendo in base alla tabella redatta o vi mettere l’anima in pace ma le imposte vanno pagate, per questo motivo oggi vogliamo rivelarvi qual è la regione d’Italia dove si paga meno di tutte.

L’evasione fiscale da nord a sud

Come visto dalla classifica quindi, l’Italia è uno di quei paesi dove le tasse da pagare sono abbastanza elevate, il problema spesso sopraggiunge perché gli stipendi non sono bilanciati alla qualità della vita, anche perché gli aumenti ci sono, le tasse anche ma gli stipendi restano sempre gli stessi. A prescindere da tutto però, le tasse vanno pagate, per questo ogni governo sta cercando di mettere in atto diverse manovre per estirpare l’evasione fiscale, pratica molto comune praticamente ovunque.

In Italia, secondo i dati rilasciati dal Mef, aggiornati al 2021, sono le regioni più popolose, dove si registrano anche molte attività commerciali a essere considerate più inadempienti. Troviamo infatti la Lombardia con 13,6 miliardi di euro non dichiarati, seguiti dal Lazio con 9,1 miliardi, la Campania con 7,8 miliardi e il Veneto con 6,5 miliardi. I dati più disastrosi emergono quando si controlla il rapporto tra importo evaso ogni 100 euro di gettito incassato. Ecco chi c’è al primo posto.

La regione dove si pagano meno tasse in assoluto

Sempre secondo i dati aggiornati al 2021, rilasciati dal Mef, analizzando il rapporto tra importo evaso ogni 100 euro di gettito incassato, al primo posto come regione dove si evadono maggiormente le tasse troviamo la Calabria con il 18,4% di evasione fiscale, seguita da Campania con il 17,2%, la Puglia con il 16,8% e infine la Sicilia con il 16,5%.

A livello nazionale, secondo il parametro di confronto sopra citato invece, le più virtuose sarebbero Trento, con un’evasione fiscale stimata all’8,6%, la Lombardia, con l’8%, e la provincia autonoma di Bolzano, con il 7,7%. A prescindere da chi evade di più e chi evade di meno, nel 2021 l’evasione totale italiana è stata di 83,6 miliardi di euro, motivo per cui tutte le regioni dovrebbero essere più rigorose per evitare questo scenario a discapito di chi invece le tasse, le paga con regolarità.