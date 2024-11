Enel, arriva il comunicato: la bolletta di dicembre è facoltativa | Puoi decidere di non pagare

Potrai non pagare la bolletta Enel del prossimo mese. Non poteva esserci notizia più bella

Il mese di dicembre è per definizione parecchio oneroso per le famiglie, italiane ma non solo. Innanzitutto c’è il grande tema del Natale, che porta con sé tutte le spese da sostenere per i regali di Natale e per le festività da trascorrere in famiglia tra pranzi, cene e uscite al ristorante per farsi gli auguri.

A questo, poi, si deve sommare il fatto che soprattutto nelle vacanze si starà di più a casa, quindi si consumerà più gas e più corrente, specialmente se si ha una famiglia. A metterci il carico da novanta, quindi, il freddo tipico di questo mese, che a molti impone la necessità di alzare il riscaldamento di qualche grado.

Nonostante molti italiani a dicembre percepiscano la tredicesima, introdotta proprio per aiutarli a far fronte a queste spese e per consentire un maggiore giro di soldi per tutti, diverse famiglie arrivano a fine anno con l’acqua alla gola.

Un modo per risparmiare, però, c’è e riguarda le bollette Enel: la bolletta di dicembre, infatti, è facoltativa ma nessuno lo sa, quindi si può decidere autonomamente se pagarla o meno.

Enel, a dicembre puoi non pagare la bolletta. È tutto vero

Soprattutto d’inverno, è fondamentale che i termosifoni funzionino sempre e senza alcuna interruzione. Una casa fredda, infatti, determina non pochi disagi: oltre a quelli strettamente fisici legati al freddo che inevitabilmente si patisce, ci sono poi quelli economici dovuti all’intervento del tecnico per capire dove sia il guasto. Nel caso in cui, però, ci si trovi in una condizione di riscaldamento che non funziona, per quanto riguarda un contratto d’affitto il canone va pagato comunque: se l’inquilino smette di versare la somma pattuita, può andare incontro a uno sfratto per morosità.

Se, però, si vive in una casa che è di proprietà e il riscaldamento è autonomo, allora un modo per non dover pagare la bolletta dell’Enel c’è: bisogna solo riuscire a dimostrare un piccolo dettaglio.

Dimostralo e non pagherai un euro

Se nella tua casa di proprietà non funziona il riscaldamento e, anche grazie all’intervento di un idraulico o di un tecnico, sei riuscito a stabilire che il problema origina a monte e quindi nel servizio di erogazione, allora si ha il totale diritto all’esenzione dal pagamento della bolletta dell’Enel.

Questo, però, sussiste se e solo se il riscaldamento non funziona del tutto, quindi l’immobile è completamente freddo e la situazione è invivibile. Se invece funziona parzialmente, l’esonero non sussiste.