Ecco la tassa ANTI-NAPOLETANI: loro devono contribuire più degli altri | Ecco a quanto ammonta

L’assurda tassa che devono pagare soltanto i napoletani. Se vivi in questa città dovrai spendere più degli altri.

Alle tasse non c’è mai fine e, spesso e volentieri, alcune di esse possono essere veramente assurde. Una di queste riguarda proprio i napoletani che, alla fine di ogni anno, sono costretti a pagare una somma di denaro in più rispetto agli altri.

Esiste una motivazione ben precisa per cui lo Stato ha deciso che questi cittadini abbiano una tassa in più. Ecco qual è.

L’Italia è sicuramente il paese delle tasse e dei pagamenti, che possono mettere in ginocchio moltissimi cittadini. Alcune di esse possono servire allo Stato per sostenere le spese necessarie per erogare un servizio, ma altre risultano decisamente assurde ed evitabili.

Tu, ad esempio, hai mai sentito parlare della tassa sulle paludi? I napoletani sono costretti a pagarla da diverso tempo.

Perché a Napoli bisogna pagare la tassa sulle paludi

Napoli è la città della pizza, del meraviglioso mare cristallino, del Vesuvio alle spalle delle case, della tradizione, ma anche delle tasse! Non tutti i campani sono a conoscenza della cosiddetta imposta sulle paludi. È ormai prevista dal 1904 ed è una somma di denaro da pagare per garantire la bonifica delle paludi trasformate in terre coltivabili. Una tassa decisamente ‘strana’ che, tuttavia, comprende una buona fetta della popolazione campana, la quale alla fine di ogni anno si trova questa bolletta da pagare. La somma in questione è di 17€ che, seppur pochi, continuano a far innervosire le persone.

Ma quali sono le città campane che devono pagare questa cifra alla fine di ogni anno?

Come funziona la tassa a seconda della città in cui si vive

Bisogna sottolineare che la tassa sulle paludi può variare a seconda della città o paese in cui si vive. Per quanto riguarda gli abitanti di Napoli che hanno una casa a Poggioreale, Ponticelli, in centro e vicino alla stazione, dovranno versare annualmente 17€. La cosa cambia leggermente per i Comuni più piccoli (come ad esempio San Giovanni Valdamo, in provincia di Arezzo). In tal caso il comitato di bonifica si occupa di contattare i proprietari di questi immobili attraverso una missiva e dei bollettini postali. Nel caso in cui il cittadino si recherà a pagarli, allora potrà ottenere delle cartelle esattoriali.

E tu avevi mai sentito parlare della tassa sulle paludi? I più ‘sfortunati’ risultano essere proprio i napoletani e le province, i quali dovranno contribuire maggiormente!