Ecco il canone per la tredicesima: ora dovremo pagare noi per ottenerla | Da versare ogni anno

Veramente dovremo pagare un canone per la tredicesima da versare ogni anno dal 2024? Questa novità ha fatto agitare il popolo del web, i quali non l’hanno presa per niente bene.

Tra Leggi di Bilancio, sgravi, bonus, agevolazioni, aumento delle tasse e quant’altro, i cittadini non riescono più a stare dietro a tutto, in quanto lo sappiamo, le leggi cambiano alla velocità della luce, in determinati contesti.

Per questo motivo si fa spesso il punto della situazione con chi di dovere, per capire di quali bonus si possa usufruire, per cercare di intaccare un po’ meno il budget familiare. Non sempre però, i parametri che descrivono la nostra situazione ci consentono di ricevere qualche agevolazione.

Su di una certezza però gli italiani fanno sempre riferimento, oltre che allo stipendio, parliamo ovviamente della tredicesima, il cui pagamento è obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. Ma cosa succede se si parla di canone da pagare per poterla ottenere?

Il Bonus Natale: un aiuto alla tredicesima

Prima di procedere, ricordatevi che il governo Meloni, per questo 2024, ha attivato quello che viene definito come Bonus Natale, che potrebbe essere visto come un regalo da mettere sotto l’albero per molti dipendenti. Visti i rincari vari, questi 100 euro potrebbero essere un grosso aiuto da ricevere nella busta paga.

Ricordatevi che per ottenerlo dovrete fare domanda, in quanto non è un’agevolazione automatica. Per poterla richiedere però, ricordatevi che dovrete avere un reddito non superiore ai 28.000 euro e almeno un figlio a carico. Vi ricordiamo questo, per addolcirvi un po’ la pillola, prima di darvi una notizia sulla tredicesima, che sicuramente non vi piacerà molto.

Cos’è il canone della tredicesima

Ovviamente non c’è nessun canone alla tredicesima, forse abbiamo usato questo termine in maniera impropria, ma era per rendere maggiormente l’idea, delle tasse che dovrete pagare obbligatoriamente in questa busta paga. Sappiate che questa tredicesima mensilità sarà più bassa rispetto agli altri anni, per via delle modifiche attuate dalla Legge di Bilancio, attualmente in vigore.

Tutti coloro che percepiscono uno stipendio inferiore ai 2692 euro, si vedranno applicare lo sgravio contributivo per abbattere i costi del cuneo fiscale. Se questa tassazione però si applica al lavoratore in maniera scontata sulle buste paghe, in base all’aliquota, per quanto riguarda la tredicesima non è previsto e quindi il lavoratore pagherà a prezzo pieno, essendo che il bonus è stato confermato soltanto per 12 mensilità. Vi riportiamo il medesimo esempio calcolato da money.it e indicato nella loro tabella: su uno stipendio di 1200 euro, i contributi versati sullo stipendio saranno di 26,28 euro, mentre quelli versati su una tredicesima dello stesso importo saranno di 110,28 euro. Come avrete notato, la differenza di tassazione è di 84 euro.