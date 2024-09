€77.47: Meloni ha confermato la cifra del nuovissimo bollo | Quello dell’auto non bastava

Il bollo auto non è l’unica somma di denaro che dovrai versare. Da adesso la Meloni ha aggiunto 77.47€ in più.

Purtroppo si sa, oggigiorno le spese da sostenere a fine mese sono sempre di più. In queste ore il Governo Meloni ha aggiunto un nuovissimo bollo che ammonta esattamente a 77.47€. Inutile dire che la cosa non ha entusiasmato minimamente gli italiani e, prima che arrivi il giorno della scadenza, è bene che anche tu legga attentamente questo articolo.

Ecco dunque nello specifico di che cosa si tratta e i passaggi che dovrai seguire per procedere con tale versamento.

Hai mai sentito parlare dell’imposta di bollo su fatture elettroniche? Il bollo virtuale riguarda degli specifici atti e documenti, riconosciuti da alcuni decreti ministeriali. La scadenza per fare tale versamento è ormai vicina e la nuova legge del Decreto Semplificazioni ha inoltre modificato le sue modalità. I pagamenti cumulativi possono arrivare ad essere di 5.000€, escludendo tuttavia le sanzioni e gli interessi.

Ma quali sono le imposte di bollo da pagare obbligatoriamente secondo la legge? Nel seguente articolo potrai trovare tutto nel dettaglio.

Cosa comprende l’imposta di bollo

Sempre secondo la legge n.122/2022 del Decreto Semplificazioni, è obbligatorio pagare l’imposta di bollo quando sono state fatte delle fatture esenti, escluse o non imponibili ai fini IVA con un costo superiore a 77.47€. La prossima data di scadenza è esattamente il 30 settembre del 2024. L’Agenzia delle Entrate ha reso note le nuove istruzioni per procedere con il pagamento del bollo virtuale. Già dal primo gennaio del 2019, è fondamentale che venga sempre riportata la somma dell’imposta di bollo (data dalle fatture elettroniche) al termine di ogni trimestre.

Tale procedimento può essere tranquillamente effettuato sul portale dell’Agenzia delle Entrata. Seguendo attentamente i seguenti passaggi.

I passaggi da seguire sul portale

Ogni trimestre, non dopo il 15 del mese successivo, è possibile accedere attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione ‘Fatture e corrispettivi’. Dopodiché saranno disponibili due differenti elenchi: il primo (A) dove sono presenti le fatture non modificabili e il secondo (B) dove sono rese note le fatture modificabili. Tali modifiche possono essere però apportate soltanto entro la fine del mese e non oltre. Infine, il Fisco potrà procedere con il pagamento, basandosi sulle fattore elettroniche riconosciute dal Sistema di Interscambio. Gli interessati potranno poi pagare l’imposta di bollo con un addebito sul conto corrente, postale o bancario o, alternativamente, con il modello F24.

Insomma, ricordati di eseguire tale pagamento prima che sia troppo tardi. La prossima scadenza è ormai vicina.