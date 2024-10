Dramma per i pensionati: a novembre dovranno fare a meno del cedolino INPS | Non arriverà più

I pensionati sono tutt’altro che felici questo mese in quanto le voci che girano in rete non sono molto incoraggianti. Veramente dovranno dire addio al cedolino a novembre?

Quando si inizia a lavorare, appena si firma il contratto a tempo indeterminato si inizia già a pensare ai contributi che si versano in favore della tanto attesa pensione. Anche perché bisogna iniziare per tempo a pensare a come integrare il reddito per quando in effetti il cedolino sarà più basso.

Oltre alla classica pensione che trasmetterà l’Inps, sono molti i cittadini che iniziano fin da giovani a crearsi una pensione sostitutiva, sfruttando uno dei vari fondi che i vari enti mettono a disposizione, anche perché utilizzando il simulatore online si potrà già avere un’idea di quello che si andrà a prendere in vecchiaia.

Ed è proprio in merito alla pensione di vecchiaia che si concentra il nostro articolo di oggi, in quanto i pensionati riceveranno una brutta sorpresa per il mese di novembre. Ecco di cosa stiamo parlando.

La possibilità di diventare sempre più autonomi

Grazie al sito dell’Inps che diventa sempre più esauriente ogni giorno che passa, sia i lavoratori che i pensionati possono visionare moltissime informazioni in merito al proprio status, in maniera autonoma. Una volta bisognava aspettare che il cedolino arrivasse per posta e il processo era sicuramente più lungo adesso, una volta che si è fatto l’accesso con lo Spid è tutto più semplice.

Nella propria area personale sarà possibile visionare le varie comunicazioni rilasciate dall’ente pensionistica, così come i cedolini emessi, le varie voci, le tassazioni e così via. Inoltre sarà possibile visionare la voce relativa al conguaglio, alle trattenute fiscali e alla data di pagamento della stessa. Ed è proprio in merito a questa voce che i pensionati italiani hanno iniziato “a tremare”.

Il caso del cedolino pensionistico di novembre

Come dicevamo, tra le varie voci che si possono visionare sul sito dell’Inps nella propria area personale, c’è ovviamente la data di quando verrà effettuato il pagamento dei vari cedolini pensionistici. Com’era palese intuire, il mese di novembre seguirà un ritardo, essendo che il 1° del mese, corrisponde a una festività.

In questo caso, chi dispone di un conto postale, si vedrà recapitare la pensione il 2 novembre, mentre per chi ha l’addebito diretto con la banca, se ne parlerà lunedì 4 novembre. Quindi niente paura, è vero che i cedolini il prossimo mese subiranno qualche giorno di ritardo ma a parte questo nulla di più, nel senso che tutti riceveranno la propria mensilità.