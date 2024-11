Dovete rimpiangere i soldi sotto il materasso | UFFICIALE la tassa sui conti correnti: pagheremo anche questo

Arriva una tassa micidiale sul conto corrente: che mazzata per gli italiani

Se fino a qualche decennio fa era possibile ricevere lo stipendio in busta, da qui il nome busta paga, e di fatto mantenere tutti i propri averi in denaro con sé, conservandoli in contanti in casa e stipandoli nei luoghi “segreti” che poi tutti condividevano come sotto al materasso, oggi come oggi è praticamente impossibile non avere un conto corrente postale o bancario.

Se si ha un lavoro dipendente, per esempio, è necessario aprirne uno al momento dell’assunzione affinché si riceva lo stipendio, che non può in alcun modo essere dato in contanti. Lo stesso vale per molte altre situazioni di tutti i giorni, come l’addebito delle tasse o la ricezione dei bonus: in queste ultime ore, però, ne è stata ufficializzata una sui conti correnti.

La maxi tassa sui conti correnti

L’anno scorso, la banca BNP Paribas Fortis ha rinnovato un’offerta dedicata ai propri correntisti, quindi sia ai clienti già esistenti che quelli rilevati da bpost Banque. A partire dal 22 gennaio 2024, infatti, tutti i clienti di quest’ultimo istituto bancario sono passati a quella di BNP Paribas e, in questa occasione, l’istituto belga ha rinnovato la propria offerta, proponendo ai clienti un pacchetto con diverse opzioni tra cui la carta di credito, l’assicurazione sul conto o anche una carta di pagamento supplementare. Per tutto quest’anno, quindi il 2024, questo pacchetto di opzioni tra cui i clienti potevano scegliere liberamente è stato interamente gratuito.

Nel 2025, però, tutto cambierà ed anche i clienti più fortunati, che nel 2024 si sono trovati volontariamente o involontariamente in BNP Paribas Fortis, dovranno sborsare una somma del tutto non indifferente. Ecco tutti i dettagli.

Quanto costerà avere un conto corrente

A partire dal 2025, i clienti di BNP Paribas Fortis potranno continuare a godere di questi servizi ma dovranno pagarli. L’opzione Operazioni manuali illimitate, ad esempio, avrà un costo di 5 euro al mese; le coppie con un conto cointestato e, al tempo stesso, un conto intestato singolarmente all’interno del medesimo Easy Guide Pack pagheranno invece 2 euro al mese.

Nel caso in cui il cliente non trovi ciò di cui ha bisogno in questi pacchetti di offerte pensati da BNP Paribas Fortis, può aprire un conto corrente universale le cui caratteristiche sono delineate dal Protocollo concordato da Febelfin con il governo. Questo deve avere un costo massimo di 5 euro al mese: una piccola ma grande certezza.