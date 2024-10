Dopo il Canone RAI, ecco quello sui termosifoni: da versare ogni mese | Paga o stai al freddo

Se non volete stare al freddo, soprattutto mentre guardate i vostri programmi televisivi sulla Rai e sulle altre emittenti televisive, dovrete pagare questo canone annuale, non potrete farci nulla.

Le spese da pagare sono sempre molte durante la nostra vita, in quanto ci sono quelle fisse, quelle che si attivano quando si compra una casa, un’auto e così via. Più un cittadino acquista più paga per mantenere il proprio regime di vita ovviamente.

Per la propria casa per esempio, sia che siate in affitto o proprietari, sia che la vostra casa sia in un condominio o indipendente, avrete sempre tasse da pagare, per non parlare delle varie spese di manutenzione che quelle puntualmente non mancano mai.

In merito proprio alle spese per la casa, lo sappiamo tutti quanto quel famoso “canone” sui termosifoni sia puntuale come un orologio svizzero, al pari di quello della Rai. Quindi se non volete morire di freddo, soprattutto mentre guardate la televisione sul divano, dovrete pagare senza se e senza ma.

I termosifoni e le loro accensioni

È una ruota che gira, come succede ogni anno, con la fine dell’estate, non arrivano soltanto i primi malanni, ma anche il famoso discorso sui termosifoni e sulle sue accensioni. Come saprete ormai benissimo, le date di quando finalmente i nostri caloriferi torneranno a emanare calore, dipenderà sempre dalla città di residenza.

Ci sono luoghi dove il freddo arriva prima, per questo motivo i termosifoni saranno accesi già dai prossimi giorni, mentre altre slitteranno ancora di parecchie settimane. A volte capita poi che le temperature si abbassano di colpo prima del dovuto e così se passa la delibera, ogni città potrà decidere di accenderli con un po’ di anticipo.

Il “canone” sempre puntuale

Puntuale come il canone della Rai, c’è un altro pagamento che ogni cittadino dovrà fare, quando i termosifoni si accenderanno per restituire quel dolce tepore durante i giorni di freddo intenso. Stiamo parlando ovviamente delle spese del riscaldamento che ogni condomino deve pagare. Come sempre l’amministratore verserà l’importo personalizzato per ogni residente, in quanto il pagamento sarà sempre composto da una parte fissa uguale per tutti e quella variabile determinata dal consumo effettivo di energia. Generalmente questa ultima parte rappresenta il 50%-70% del totale.

Questo dato variabile riguarda l’installazione delle valvole, in quanto in ogni abitazione si potranno decidere i gradi da tenere in base al numero selezionato quando si ruota la valvola. Ricordatevi che se non adempirete al pagamento di questa tassa, resterete al freddo senza possibilità di remore.