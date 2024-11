Dopo il Canone RAI, ecco quello per le sigarette: italiani in ginocchio | Ce lo piazzano qui (cataniaoggi.it / pexels)

Allarme finanze domestiche, arriva un altro canone: che batosta micidiale

Che quello che stiamo vivendo non sia un periodo storico facile è ormai chiaro a tutti. I rincari sui beni di prima necessità sono un’indiscutibile realtà con la quale dobbiamo fare i conti e, dall’altro lato, le ridotte entrate domestiche soprattutto in merito agli stipendi rendono la sussistenza una vera impresa.

Soprattutto le famiglie con bambini si trovano a dover fare affidamento alle pensioni di genitori e nonni per arrivare a fine mese e altra grande forma d’aiuto è rappresentata dai bonus statali che, per quanto non siano ricchissimi, sono di certo un sostegno non da poco.

Se alcune spese sono rinunciabili e quindi di alcuni extra gli italiani stanno imparando a fare a meno, come per esempio le cene al ristorante o le uscite al cinema, dall’altro lato ci sono altre uscite economiche obbligatorie, come quelle delle tasse.

Oggi abbiamo una brutta notizia per tutti: al canone Rai, già enormemente discusso soprattutto da chi non guarda mai la televisione tradizionale poiché preferisce i moderni servizi di streaming, si aggiunge un altro canone, estremamente caro.

Arriva un altro canone, quello Rai non sarà l’unico

Una delle tasse più discusse dai cittadini italiani, poiché non strettamente legata alla fruizione del servizio, è quella del Canone Rai. Solo per il fatto di possedere un televisore, infatti, le persone residenti in Italia devono pagare 90 euro all’anno: chi ha un dispositivo di questo tipo ma non guarda mai né la Rai né Mediaset, poiché ad esempio usa l’apparecchio per usufruire dei servizi di streaming come Netflix o Prime Video, deve comunque versare questa somma.

Oggi, però, arriva un’altra tassa a pesare sulle spalle degli italiani. Ad introdurla è la Legge di Bilancio 2025, che al momento circola solo in bozza ma che se venisse confermata così com’è significherebbe nuovi ed importanti sacrifici imposti.

Nuova tassa sulle sigarette

Ogni pacchetto di sigarette potrebbe subire un rincaro di ben 5 euro se la Legge di Bilancio venisse approvata così com’è. A lanciare questa campagna è stata l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, con la fondazione Panorama della Sanità e Aiom: obiettivo finale è disincentivare dal vizio del fumo e sostenere il Servizio Sanitario Nazionale.

Solo in Italia, infatti, ogni anno muoiono ben 93mila persone per problemi legati al fumo di sigaretta e questi costano alle tasche dello Stato più di 26 miliardi di euro. Ridurre il numero di tabagisti, quindi, ridurrebbe anche quello delle vittime e quello della spesa pubblica.