Dichiarazione dei redditi, svolta epocale: adesso ti puoi scalare anche l’assicurazione | Ti esce gratis così

Nella dichiarazione dei redditi potrete detrarre anche le spese dell’assicurazione, non tutti lo sanno eppure il risparmio è assicurato. Per questo fareste meglio a informarvi.

Ogni anno tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, così come i pensionati e in alcuni contesti anche i disoccupati, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi. I cittadini sono tenuti a recarsi nei vari Caf di appartenenza, o direttamente dal commercialista e per chi se la sente anche in autonomia ed effettuare la normale procedura.

Non tutti sono a conoscenza però delle diverse spese detraibili, in quanto oltre le solite canoniche che possono essere inerenti alle visite mediche, ai farmaci e così via ce ne sono anche altre. Ovviamente dipende sempre dal vostro contratto, in quanto gli autonomi per esempio non hanno diritto a detrarre le stesse cose dei dipendenti e viceversa.

Una spesa che in poco conoscono riguarda l’assicurazione, ebbene sì, questi costi potrete detrarli nella prossima dichiarazione dei redditi e il risparmio è assicurato. Ecco di cosa stiamo parlando.

I pagamenti tracciati per le detrazioni

Come riportano dal sito cafcisl.it, sono diverse le spese che i cittadini possono detrarre nella dichiarazione dei redditi, qualora ovviamente rientrassero in queste casistiche. C’è però un requisiti fondamentale per poter sperare di ricevere il rimborso ed è quello di effettuare i pagamenti sempre in maniera tracciata. Che sia con il bonifico bancario o con il bancomat, con il Mav, bollettino postale e così via.

Fornendo la ricevuta dei suddetti pagamenti insieme agli altri documenti da allegare per la stesura del 730, potrete estendere il vostro indennizzo. Sono diverse le dichiarazioni che potrete allegare, come riportano dal sito, oltre a quelle relative a farmaci e visite specialistiche.

Le detrazioni per l’assicurazione

Tra le varie spese che potrete detrarre durante la presentazione dei redditi, ce n’è una che in pochi conoscono che riguarda l’assicurazione. Infatti potrete detrarre il 19% sui premi già pagati per quanto riguarda l’assicurazione infortunio, vita e rischio non autosufficienza su un limite massimo di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza che avete sottoscritto.

Oltre a questa sezione, come potrete leggere dal sito cafcisl.it, sono diverse le voci che potrebbero interessarvi, come per esempio il contratto di affitto, il mutuo della casa, il superbonus, le spese funebri, la retta dell’asilo nido, le spese veterinarie, il trasporto pubblico e così via. Ovviamente dovrete avere dei particolari requisiti per poter detrarre tutte queste spese, vi conviene chiedere consiglio ai vari Caf di riferimento.