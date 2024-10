Conad, entri nel supermercato e paghi la nuova tassa: PEGGIO delle buste di plastica | Clienti infuriati

I clienti del Conad non sono per nulla felici di quella nuova tassa che dovranno pagare una volta entrati nel noto supermercato. Per molti è stata considerata peggio della maggiorazione sulle buste di plastica.

“Persone oltre le cose”, recita il famoso spot della Conad, il noto supermercato molto amato dai cittadini italiani. Tra le loro corsie i clienti si sentono “a casa”, per questo motivo tornano di sovente a fare la spesa.

Per quanto tutti nei supermercati e nei discount cerchino di rendere i loro prezzi sempre competitivi, gli aumenti degli ultimi anni hanno colpito tutti quanti e loro non sono esclusi. Alla fine la questione sta a monte e di conseguenza ai piani bassi della piramide tutti accusano il colpo.

Per questo non stupisce il fatto che anche al Conad quella nuova tassa sta facendo infuriare i clienti i quali non si aspettavano questo. L’opinione pubblica si è divisa con chi si trova d’accordo e con chi dimostra il proprio disagio.

La questione delle accise 2025

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, il nuovo decreto sulle accise del 2025 sta facendo molto discutere i cittadini, in quanto non tutti guardano di buon occhio quegli aumenti che incidono in maniera significativa sui prezzi di diversi settori. Il popolo dovrà prepararsi a mettere mano al portafoglio in maniera maggiore per il carburante, l’elettricità e le sigarette.

Questa micro-tassa come saprete, colpisce generalmente tutti quei prodotti a largo consumo per cercare di incentivare atteggiamenti eco-compatibili verso la propria persona, gli altri e l’ambiente. Per il momento questo argomento è in bozza e non ci sono ancora notizie certe su quale sarà il decreto legislativo ufficiale in merito a questi aumenti. Fin qui direte voi, siamo abituati a questi aumenti, ma allora cosa c’entra il Conad con tutto questo discorso?

La nuova tassa che fa discutere

Abbiamo parlato del Conad ma in realtà non solo nel noto supermercato ma in tutti gli altri i clienti troveranno questa nuova tassa da pagare che ha diviso l’opinione pubblica, qualora venisse applicata. In merito al discorso delle accise 2025, sappiate che si sta parlando anche di quella in merito alla vendita degli alcolici.

Appena il testo ufficiale in merito sarà reso pubblico, ogni cliente che entrerà in un qualunque supermercato o discount e vorrà comprare degli alcolici dovrà essere conscio del fatto che li pagherà di più, essendo questo aumento previsto dal nuovo decreto. Non ci resta che attendere quindi notizie ufficiali in merito, anche se per molti sarà ancora peggio dell’aumento sulle buste di plastica.