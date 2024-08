Cartella esattoriale: sta arrivando a tutti e se non la paghi sono guai seri | Dici addio all’auto

In arrivo per tutti la cartella esattoriale; occhio se non la paghi perché potresti rischiare dei seri guai. Ecco quali.

Quando arriva a casa la cartella esattoriale non è mai un buon segno e, nel caso in cui il soggetto decidesse di non volerla pagare, allora potrebbe passare dei guai seri. Uno dei rischi più grossi? Dire addio persino al proprio veicolo. Insomma, se anche tu non vuoi rischiare una cosa simile, allora ti conviene leggere attentamente il seguente articolo.

Può capitare che a fine mese, durante il controllo delle bollette ricevute, si scorga la cosiddetta cartella esattoriale.

Essa è uno strumento utilizzato all’interno della nostra repubblica da parte di Equitalia (ora Agenzia delle Entrate) per riscuotere una certa somma di denaro. Attraverso questa soluzione, la pubblica amministrazione italiana notifica al cittadino l’avvenuta iscrizione a ruolo e, ovviamente, si tratta di una prassi che non deve essere mai sottovalutata. Non pagando la cartella esattoriale il soggetto potrebbe subire delle gravi conseguenze.

Ecco tutto quello che dovresti sapere prima di non saldare la cartello esattoriale o di pagamento.

Cosa si può rischiare non pagando la cartella esattoriale

Lo Stato, i Comuni, l’INPS, le regioni ecc..ecc.. possono dunque avviare un fermo amministrativo, ossia possono bloccare un bene del debitore che è iscritto al pubblico registro. Le auto non sono sicuramente escluse da questa lista e, nel caso di mancato pagamento della cartella esattoriale, chi deve riscuotere il denaro può tranquillamente disporre il fermo dei veicoli del debitore. Per farlo dovrà iscriversi al PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico.

Il debitore dovrà quindi seguire delle specifiche regole per non rischiare di aggravare ancora di più la situazione.

Cosa non potrà più fare il debitore

Il soggetto non potrà più quindi guidare il veicolo bloccato, altrimenti potrebbe rischiare un ulteriore sanzione. Dopodiché l’auto non potrà essere rimossa dal PRA, demolita o esportata. Nel caso in cui il soggetto dovesse decidere di vendere la vettura, essa non potrà comunque circolare a prescindere da chi vada poi ad acquistarla. Non appena però il debitore salderà il proprio denaro, allora il concessionario della riscossione potrà tranquillamente cancellare il fermo e far tornare la vettura nelle mani del guidatore. Attento quindi alla cartella esattoriale e non rischiare anche tu una situazione simile.

D’altronde quando si tratta di Agenzia delle Entrate e di debiti da saldare non bisogna mai pensare di fare i furbetti!