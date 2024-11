Busta paga, ecco la nuova tassa salasso: ci deturpano lo stipendio | Prenderemo molto meno

Per molti lavoratori più che un bonus è una “tassa salasso”, in quanto gli stipendi di molti saranno più bassi. Come sempre non è tutto oro quel che luccica.

Nel corso degli anni, a prescindere dal governo emergente, i lavoratori hanno visto aumenti e riduzioni, salire e scendere alla stessa velocità che si avverte sulle montagne russe a Gardaland. Non sempre quelli che sono stati definiti come bonus, alla fine si sono rivelate agevolazioni.

Ovviamente, come succede sempre, tutto dipende dal tipo di reddito che si percepisce e dalle condizioni che queste agevolazioni dettano in base al range proposto. Per questo motivo, prima di accettare tutto a prescindere, fate una bella chiacchierata con un commercialista di fiducia o con un operatore del Caf e chiedete spiegazioni sulle varie modifiche proposte dai vari governi.

È il caso di questo nuovo bonus, che ha elettrizzato molti, mentre ha portato altri a definirla come “tassa salasso”. In quanto non tutti vedranno un aumento di stipendio come promesso, per questo è meglio valutare tutte le clausole in maniera approfondita.

I vari bonus della Legge di Bilancio 2025

Come dicevamo, nel corso degli anni di bonus ne abbiamo visti molti, come per esempio il famoso bonus Renzi, il quale ha diviso l’opinione pubblica, in quanto in alcuni casi non era poi così conveniente. Per questo motivo bisogna valutare bene cosa richiedere e cosa no, in quanto molto spesso è utile non fare nulla e in fase di conguaglio durante la dichiarazione dei redditi, qualora vi spettasse qualcosa sarà comunque aggiunto durante la compilazione del 730.

La Legge di Bilancio del 2025 è molto chiacchierata, in quanto molti cittadini attendono di sapere con ufficialità quali bonus saranno previsti, quali saranno modificati e quali non saranno confermati. In merito alle agevolazioni per i lavoratori, quelli variano come sempre in base al reddito annuo, in quanto per alcuni range sono previsti più rimborsi rispetto che per altri.

Un nuovo bonus che ha diviso l’opinione pubblica

In merito alla prossima e tanto attesa, Legge di Bilancio del 2025, c’è una nuova agevolazione, denominato bonus Meloni che ha diviso l’opinione pubblica, in quanto, un po’ come l’ex bonus Renzi, sarà conveniente per una fetta di lavoratori, mentre non lo sarà per altri. In base al reddito percepito infatti, come rivelano da money.it, alcune buste paga saranno più basse, penalizzando così lo stipendio dei cittadini.

La misura massima sarà ironicamente anche in questo caso, sempre di 80 euro per i redditi annui lordi di 20.000 euro. Vi conviene leggere l’articolo completo sul sito di finanza, in modo da avere un quadro più chiaro e approfondire il discorso al Caf o con il vostro commercialista, per capire se è meglio fare domanda o no.