Bonus Vasca idromassaggio: da oggi la puoi avere senza spendere neanche 1 centesimo | Ti basta un click

Una vasca idromassaggio praticamente gratis: il sogno di tutti si è realizzato

Non tutti possono permettersi di andare alle terme quando lo desiderano. Sebbene infatti, nel tempo, questo lusso sia diminuito di prezzo e siano nate delle catene come QC Terme che hanno uniformato i prezzi a livello nazionale, di fatto si tratta comunque di una spesa non indifferente, soprattutto per le famiglie.

Per questo motivo, per esempio, diversi mesi fa il governo ha proposto il bonus terme, proprio per aiutare chi opera in questo settore che, come molti altri, è stato duramente penalizzato dalla pandemia e dai vari lockdown imposti negli scorsi anni.

Ora, però, il bonus terme non esiste più e chi sogna la vasca idromassaggio ma non può permettersela non può fare altro che continuare a viversela solo nei propri sogni, continuando nel frattempo a risparmiare così da riuscire a racimolare un gruzzoletto da dedicare a una giornata tutta per sé.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia: finalmente arriva un bonus che potrà aiutare quanti hanno davvero bisogno di qualche ora di relax puro. L’idromassaggio è sempre più vicino: tutto quello che c’è da sapere.

Bonus vasca idromassaggio: come ottenerlo

Sebbene oggi come oggi la maggior parte delle persone associ le terme al puro relax, di fatto questo è in primis un luogo di cura, quindi pensato per determinate persone con specifiche patologie. I bagni nell’acqua termale, infatti, sono un vero sollievo per chi ha problemi respiratori, ossei o reumatici e, per questo motivo, vengono spesso consigliati dai medici in parallelo a cure farmacologiche.

Chi ne ha bisogno in questo senso, quindi, può usufruire dell’accredito al Servizio Sanitario Nazionale: molti centri termali, infatti, ospitano chi ne ha bisogno per problemi di salute chiedendo in cambio solo il pagamento del ticket sanitario. Il costo, infatti, è sostenuto dal SSN. Ecco come fare per accedervi gratis.

Come accedervi gratis

Per andare alle terme gratis è necessario che il medico di famiglia prescriva questa indicazione, quindi alleghi anche la patologia di cui il paziente soffre. Una volta ottenuta la prescrizione, con questo documento ci si deve presentare all’INPS e si deve presentare domanda, per la quale si ha tempo dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno di riferimento.

Ha diritto ad avere le cure termali gratis chi ha patologie a carico del sistema respiratorio, quali le sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; chi ha problemi dermatologici quali la psoriasi, la dermatite atopica e la dermatite seborroica ricorrente; chi ha problemi reumatici come l’osteoartrosi ed altre patologie degenerative; chi ha malattie ginecologiche come la sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale ed involutiva e molte altre persone. Sarà il medico, in ogni caso, ad indicare al paziente che ne ha diritto questa possibilità di cura.