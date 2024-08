Bonus Settembre 2024: regalo per chi torna dalle vacanze | Non devi fare alcuna richiesta: controlla il conto corrente

Non ci crede nessuno ma è tutto vero: il bonus settembre è vicinissimo

Il mese di settembre è sempre uno dei più difficili, per quanto entusiasmanti. Nonostante sia verso la metà dell’anno, di fatto incarna il vero momento della ripartenza dopo le ferie estive e, per quanto i buoni propositi li si faccia a gennaio di ogni nuovo anno, è proprio a settembre che si ritorna in palestra, al lavoro e a scuola, quindi alla propria vita quotidiana.

Soprattutto chi fa le ferie ad agosto, vive settembre con fatica e con lentezza: dopo le due o tre settimane dedicate al relax completo, infatti, riprendere la propria routine è difficile. Per di più, d’estate si spendono tanti soldi per le vacanze estive e tutti gli extra e questo, a settembre, impone a molti ristrettezze e morigeratezza.

Quest’anno, però, molte famiglie potranno godere dei tanto attesi Bonus Settembre: ecco di che cosa si tratta, a chi sono rivolti e cosa si deve fare per ottenerli.

La social card Dedicata a Te

Il primo bonus che arriverà a settembre è quello della carta Dedicata a Te, un contributo di 500 euro all’anno erogato per le famiglie con un Isee massimo di 15mila euro. Questa somma può essere spesa per sottoscrivere un abbonamento al servizio di trasporto pubblico, per acquistare beni alimentari di prima necessità o anche carburante. Per riceverlo non si deve presentare alcuna domanda, poiché è lo stato ad individuare autonomamente tutti i cittadini che ne hanno diritto e quindi ad elargire loro la somma che gli spetta. In generale, tra tutti i beneficiari, si dà precedenza alle famiglie con Isee più basso e almeno tre minorenni.

Per accedere alla Dedicata a Te, come abbiamo visto, bisogna avere un Isee specifico: è quindi necessario che la dichiarazione dei redditi sia stata fatta annualmente e che, quando presentato l’Isee, questo sia valido e riferito all’anno corrente.

Tutti gli altri bonus

A settembre, però, arriveranno anche altri bonus oltre alla Dedicata a Te. Ci saranno per esempio le agevolazioni contributive per le aziende che assumono a tempo indeterminato persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni: il bonus in questo consiste nell’esonero dal pagamento dei contributi al 100% per due anni consecutivi.

Infine c’è un’agevolazione contributiva anche per promuovere l’occupazione dei più giovani e, in questo caso, lo sgravio contributivo dura per tre anni e può raggiungere un massimo di 800 euro su base mensile.