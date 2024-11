Bonus, ora è ufficiale: chi ha quest’età è davvero fortunato | Quanti soldi si intasca in più

Approvato il bonus per chi raggiunge una determinata età. Ecco quanto potresti guadagnare se appartieni a questa categoria.

Non è vero che invecchiare è sempre negativo, anzi! In Italia quando si raggiunge una determinata età è possibile tenersi intasca diversi soldini. Adesso è ufficiale e, se anche tu appartieni a questa categoria di persone, potrai finalmente beneficiare di questi bonus.

Ecco però nello specifico di che cosa si tratta e perché, a volte, essere più “maturi” è proprio una bella fortuna!

Oggigiorno si sa, il costo della vita è praticamente triplicato e riuscire ad arrivare a fine mese non è poi così semplice. Moltissime persone, proprio per questa ragione, fanno domanda per ottenere alcuni bonus garantiti dal nostro Governo. Alcuni di questi possono essere veramente vantaggiosi e in grado di far risparmiare una fortuna alle persone ogni mese. Per quanto riguarda una specifica fascia d’età, esistono svariate agevolazioni che potrebbe tornare utili.

Insomma, appartenere a questa categoria di persone potrebbe essere una grande fortuna. Ma eccoti spiegato il perché.

Quando invecchiare può essere una bella cosa

In Italia esistono svariati bonus per tutte quelle persone che hanno un’età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Se pensi che esista soltanto l’assegno d’inclusione (ossia l’agevolazione che ha sostituito il tanto discusso Reddito di Cittadinanza), ti sbagli di grosso! Questo perché, ad esempio, un cittadino che ha un’età superiore ai 65 anni e un reddito annuale non superiore ai 36.151,98€, avrà la possibilità di richiedere l’esenzione dal costo del ticket sanitario. Una bella opportunità che potrebbe sicuramente fare la differenza. Basti pensare che, spesso e volentieri, per andare al pronto soccorso si può pagare un ticket di 25€.

Oltre però a questa interessante agevolazione, i cittadini italiani over 60 avranno la possibilità di richiedere ulteriori bonus.

Le esenzioni da non dimenticare

Per tutti coloro che invece hanno raggiunto un’età superiore ai 75 anni, allora sarà possibile richiedere l’esenzione del Canone Rai. I requisiti necessari sono tuttavia: non avere un reddito superiore agli 8.000€ annui e non avere conviventi titolari di un proprio reddito (escludendo però badanti e colf). Inoltre, tutte le persone over 60 avranno, spesso e volentieri, la possibilità di richiedere alcuni sconti per utilizzare i mezzi pubblici. Gran parte delle compagnie ferroviarie che tutti quanti conosciamo hanno infatti la possibilità di scegliere un prezzo ridotto. Infine, ma non per importanza, tutti gli over 80 non autosufficienti avranno un esonero completo dai contributi previdenziali e assicurativi.

Insomma, invecchiare non sempre è così terribile come si possa pensare, sopratutto quando si tratta di risparmiare!