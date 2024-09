Bonus Occhiali 2024, al via le domande: te li paga lo Stato | Ma i fondi potrebbero finire già oggi

Finalmente il bonus occhiali 2024, ma devi sbrigarti: potrebbe finire già oggi

Chi deve portare gli occhiali tutti i giorni per un difetto alla vista sa quanto sia fondamentale averli di qualità. Se la montatura ha un obiettivo soprattutto di comodità e di estetica, poiché deve adattarsi ai lineamenti del viso e deve rispondere alle esigenze di ognuno, è la lente la vera protagonista dell’occhiale.

Oggi come oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e, nell’ottica, ci sono lenti davvero futuristiche. Oltre alla capacità di correggere il difetto della vista, infatti, hanno varie opzioni come la luce blu, che filtra la luminosità degli schermi e riduce la possibilità di danni dovuti a un uso prolungato della tecnologia.

Tutti gli occhiali, però, hanno un costo importante, che è determinato sia dalla montatura che dalle lenti di cui si ha bisogno. Finalmente per ammortizzare questa spesa c’è il bonus occhiali 2024, che però potrebbe presto esaurirsi: cosa fare per ottenere i soldi.

Bonus occhiali 2024, tutto quello che devi sapere

Più di 2 milioni di lavoratori italiani beneficiano del Fondo Est, un ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, dei servizi e del turismo che va incontro alle esigenze di molti dipendenti coprendo le spese sanitarie. Vi si possono iscrivere tutti i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti; ne sono invece esclusi i quadri, i titolari di azienda, i soci e i collaboratori. Il sistema funziona con il versamento di quote da parte dei dipendenti, mensile o annuale, che poi vanno a rimborsare le spese sanitarie sostenute dagli stessi iscritti.

Ogni prestazione ha dei massimali specifici: il pacchetto maternità, per esempio, ha un massimale di 1000 euro, mentre per le visite specialistiche il massimale è di 700 euro all’anno. Per quanto riguarda gli occhiali, il Fondo Est prevede un rimborso di 90 euro ogni 36 mesi per l’acquisto di lenti e montature: ecco i dettagli.

Acquistare gli occhiali con il Fondo Est

Come abbiamo visto, gli iscritti al Fondo Est beneficiano di un rimborso di 90 euro ogni tre anni per l’acquisto di occhiali da vista. Se poi si recano in EssilorLuxottica, possono beneficiare di ulteriori sconti dedicati in modo specifico a chi è iscritto in Fondo Est: lo stesso vale per i negozi Grand Vision e Salmoiraghi & Viganò. Se anche tu, quindi, sei iscritto a questo fondo, non perdere tempo e corri a sostituire i tuoi occhiali!