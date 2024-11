Bolletta della luce, ecco la tredicesima mensilità da pagare: sta arrivando la raccomandata | Italiani infuriati

Attenzione alla bolletta della luce, in quanto la tredicesima mensilità da pagare sta arrivando a parecchi italiani, i quali sono infuriati per questa nuova spesa.

Qualunque cosa voi usate in casa, generata grazie alla correte elettrica, si andrà ad accumulare al vostro contatore, il quale ogni mese od ogni due, dipende dal vostro contratto, vi farà recapitare la comune bolletta della luce.

Questa sarà di importi diversi, da casa a casa, in quanto le variabili sono molteplici. In primis, la scelta del gestore di riferimento, passando poi per i consumi e per la grandezza dell’alloggio. Sono tutti parametri che vi faranno aumentare o meno la bolletta.

Già solo per questo i cittadini sono infuriati, in quanto molte volte, complici anche i vari aumenti nazionali, la cifra aumenta vertiginosamente di anno in anno. Figuriamoci dopo che hanno scoperto dell’esistenza di questa tredicesima mensilità, come sarà a pezzi il loro umore.

L’importanza di saper leggere una bolletta

Molti cittadini fanno il gravissimo errore di guardare solamente la cifra da pagare e la data di scadenza delle bollette ricevute. C’è chi ancora le riceve in formato cartaceo e chi già digitali, poco importa, essendo identiche in tutto e per tutto. Iniziando a sfogliare troverete come sempre la vostra intestazione, con il numero clienti, il vostro consumo, il periodo, la cifra da pagare e così via.

Procedendo con la lettura, troverete anche le voci in merito alla spesa per la materia del gas naturale, quella inerente al trasporto del gas per la gestione del contatore, il prezzo della luce al chilowatt e così via. Ovviamente c’è da fare una distinzione qualora riceveste la bolletta luce e gas unica o separata, ma comunque le voci sono sempre quelle, basta solo andarle a cercare.

La tredicesima bolletta che non ti aspetti

Una volta ricevuta la bolletta della luce, come avrete capito, fareste meglio a verificare ogni pagina inerente a consumi e costi, anche perché potrebbe servirvi come metro di giudizio, nel caso vogliate passare ad un altro gestore. Questo controllo serve anche per verificare che non ci siano errori di trascrizione, in quanto possono sempre capitare.

Per esempio il discorso della tredicesima bolletta, capita, nel momento in cui il sistema vi inserisce una somma da pagare maggiore di quella dovuta, sommandolo a un’altra bolletta che voi avete già pagata ma che a sistema non risultava. Per questo motivo, possono arrivare queste cifre gonfiate, assolutamente da contestare. L’importante è che teniate le ricevute dei pagamenti vecchi, in modo da avere una prova da mostrare a vostro carico.