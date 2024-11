Autovelox, cade il limite di tolleranza: ora ti multano anche se sei 1 km/h oltre | Portafogli insanguinati

Allarme autovelox, la tanto amata tolleranza ora non ci sarà più. Multe devastanti

Se ne parlava ormai da tempo e, nonostante le speranze di molti cittadini andassero in direzione contraria, il nuovo Codice della Strada è diventato legge ed è a tutti gli effetti in vigore. Sono molte le novità: alcune stanno passando più in sordina o, addirittura, vengono lette come positive; altre, invece, stanno alzando un polverone di polemiche.

Al centro delle lamentele c’è soprattutto la nuova regolamentazione relativa alle sanzioni determinate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel caso in cui, durante un controllo, il tasso alcolemico del conducente sia tra gli 0.5 e i 0.8 grammi al litro, questo subisce una multa da 573 a 2170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, invece, sarà sufficiente che il test preliminare rilevi una positività per far scattare la sospensione: non servirà più, quindi, accompagnare il conducente del mezzo in una struttura sanitaria dove, ad oggi, è obbligatorio eseguire i test di riscontro.

Restrizioni pesanti anche per quanto riguarda i limiti di velocità e le multe derivanti dalle registrazioni degli autovelox. Ad alcuni cittadini stanno già arrivando multe per limiti superati di 1 km/h solo: fatti trovare preparato, potrebbe succedere presto anche a te.

Non superare mai più i limiti, gli autovelox non perdonano

Innanzitutto, il nuovo Codice della Strada ha stabilito che gli autovelox potranno essere posizionati solo in punti dove la velocità massima è inferiore di non più di 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quel determinato tipo di strada. Ogni autovelox dovrà essere debitamente segnalato a 1 chilometro di distanza e, nel caso in cui si prendano più multe per il superamento dei limiti nel medesimo tratto di strada e nel giro di un’ora, si dovrà pagare solo la più grave, aumentata di un terzo.

Ci sono però alcune famiglie che, proprio in queste ore, han visto arrivare a casa la tanto temuta busta verde contenente una multa relativa ad un limite di velocità superato di 1 km/h: ecco di che cosa si tratta.

Presto anche in Italia?

In America, in alcune zone degli Stati Uniti, i limiti di velocità vengono intesi come valori assoluti e il regime di tolleranza a cui siamo abituati in Italia non esiste. Nelle zone residenziali, per esempio, se non si può superare i 50 km/h quello è il valore: chi viaggia a 51 km/h, prende la multa.

Data l’ondata restrittiva che il governo ha intrapreso con questa modifica del Codice della Strada, non ci sarebbe da stupirsi se presto questa norma venisse adottata anche in Italia. Meglio farsi trovare pronti!