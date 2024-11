Altro che Canone RAI in bolletta: l’addebito sul tuo conto corrente sarà tra 4 giorni | Aumentato il prezzo

Verrà addebitato tra quattro giorni e sarà ancora più costoso. Il Canone è niente a confronto

Il Canone RAI è una tassa che tutti i cittadini italiani che possiedono un televisore devono versare, una volta all’anno. Questo tributo non dipende dall’uso che si fa del dispositivo, ma semplicemente dal fatto che lo si possiede: è, in qualche modo, una tassa di possesso.

Da qualche anno, per agevolarne il versamento, il Canone RAI viene inserito all’interno dell’ultima bolletta dell’anno, così che sempre meno persone si dimentichino di versarlo e affinché il versamento dei tributi sia veloce ed agile.

Non solo il Canone, però, preoccupa gli italiani. Se da un lato sempre più cittadini si lamentano di questo tributo poiché, anche grazie ai servizi di streaming, l’offerta televisiva è ampia e c’è chi la Rai non la guarda mai, dall’altro rispetto ad altre tasse questa è decisamente economica.

Se per il Canone RAI si devono versare 90 euro all’anno, infatti, c’è un altro tributo che tutti dovremo pagare entro 4 giorni e che quest’anno richiederà un esborso ancora più consistente: nessuno se lo sarebbe aspettato.

Aumenta ancora, altro che Canone RAI! Questa è una mazzata

Come abbiamo accennato precedentemente, l’avvento dei servizi di streaming ha sicuramente ampliato l’offerta televisiva: oggi, a differenza di quarant’anni fa, non ci sono più solo la Rai o la Mediaset tra cui scegliere, ma il ventaglio è davvero vasto e tra film, serie tv, programmi e documentari ce n’è per ogni gusto ed esigenza. I vari servizi di streaming, però, sono ovviamente a pagamento: ognuno sceglie a quali abbonarsi a seconda del catalogo che propongono, nonché del costo.

Sebbene all’inizio il servizio irrinunciabile a cui tutti erano abbonati era Netflix, con il passare del tempo i concorrenti hanno iniziato a farsi strada ed oggi c’è chi rescinde l’abbonamento da questo servizio per preferire quello di Paramount+, Amazon Prime Video, Disney Plus o altro ancora. Tra quattro giorni, scade uno dei più sottoscritti: che batosta.

Scade presto: che batosta!

Tra quattro giorni, tutti i cittadini che sono abbonati a Netflix riceveranno l’addebito sul proprio conto corrente. A partire dal 18 ottobre 2024, le iscrizioni sono aumentate di prezzo: il piano Standard senza pubblicità è passato dai 12.99 euro ai 13.99 euro e quello premium da 17.99 euro a 19.99 euro.

Cresciuto il prezzo anche del piano Standard con pubblicità, il più economico: se fino a metà ottobre costava 5.49 euro al mese, oggi invece costringe al pagamento di 6.99 euro al mese. Si tratta di 18 euro in più all’anno che, se moltiplicati per tutti gli iscritti, va a comporre una somma non indifferente.