Allarme Bonifici: se sbagli IBAN sei rovinato | Hai i minuti contati per non perdere i soldi

Attento ai bonifici, se sbagli perdi tutti i soldi: cosa devi fare

Se fino a qualche anno fa per effettuare un bonifico era necessario andare in banca, parlare con l’impiegato e investire del tempo, proprio e suo, per portare avanti la pratica e concluderla, con l’avvento di internet questa procedura si è spostata online.

Sia sul sito della propria banca, entrando nel proprio profilo con delle credenziali uniche, sia sull’applicazione dedicata, è possibile eseguire un bonifico in pochi secondi: basta avere i dati del beneficiario, quindi nome e cognome ed IBAN e il gioco è fatto.

Una domanda che molte persone si fanno, però, è questa: se in fase di compilazione dell’intestazione del bonifico sbaglio IBAN, cosa succede? Ecco le conseguenze di una svista del genere!

Cosa succede se si sbaglia l’IBAN

Per quanto solitamente si controlli e ricontrolli l’IBAN decine di volte, prima di confermare il bonifico, di fatto può succedere che sfugga un numero o una lettera. Questo codice alfanumerico, infatti, è piuttosto lungo ed articolato e non è facile copiarlo perfettamente. Poiché ad ogni IBAN corrisponde un conto corrente e quindi una persona o un’azienda specifica, il rischio è che sbagliando anche solo qualche numero si finisca per trasferire quel denaro alla persona sbagliata. Innanzitutto, è bene sapere che il sistema di internet banking, mediante un controllo automatico, si rende conto in caso di errore che c’è una mancata corrispondenza tra l’IBAN inserito e il nome del beneficiario del bonifico: in questo caso, quindi, procederà automaticamente al blocco del pagamento e allo storno dell’importo,

Se però, per qualsiasi motivo, l’app di home banking o il sito non si rendessero conto dell’errore e quindi il bonifico partisse come se niente fosse verso il conto corrente sbagliato, allora per fare in modo che quei soldi non vadano perduti è necessario l’intervento del correntista.

Come intervenire

Quando ci si rende conto dell’errore, la cosa più importante è procedere il più rapidamente possibile alla revoca del bonifico appena fatto. Ci sono dei limiti temporali entro cui si può fare questa operazione: di solito sono inferiori rispetto al tempo medio che è necessario per l’accredito delle somme, che va da 1 a 3 giorni.

Ciò che si deve fare è quindi mettersi in contatto con la propria banca ed informarsi sulla revoca. Nel caso in cui il bonifico sia già pervenuto alla banca del beneficiario sbagliato, allora la banca del pagante invierà un sollecito alla ricevente per procedere con il rimborso. Se, però, la somma è già pervenuta sul conto corrente del beneficiario, sarà quest’ultimo a dover firmare un modulo nel quale dichiara che la propria banca può restituire le somme ricevute indebitamente.