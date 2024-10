Agenzia delle Entrate, svolta storica: ora possono controllarti il telefono | Non puoi evadere neanche 1 centesimo

C’è una rivoluzione in corso, in quanto con un accordo dell’Agenzia delle Entrate, adesso possono controllarti il telefono per contrastare il fenomeno dell’evasione. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il fenomeno dell’evasione è una delle piaghe che affligge la società praticamente da sempre, in quanto sono molti coloro che non dichiarano realmente la cifra di cui dispongono. Ci sono casi, come visti anche nei vari fatti di cronaca, in cui molto spesso vengono smascherati nullatenenti che in realtà erano molto ricchi, tanto da potersi permettere un’auto di lusso.

Per questo motivo le procedure di controllo per cercare di annientare questo fenomeno, sono sempre più inasprite. Ci sono diversi controlli incrociati che l’Agenzia delle Entrate con chi di dovere effettua per cercare di capire chi mente e chi no.

Per questo motivo, non tutti approveranno il fatto che ora possono controllare anche il telefono di chi ritenuto sospetto, in modo da non permettergli più di evadere neanche 1 centesimo. Ecco di cosa stiamo parlando.

La lotta all’evasione fiscale

Come dicevamo, i controlli per combattere l’evasione fiscale sono sempre più rigidi, in quanto la guardia di finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, incrociano i dati dei vari contribuenti, per capire se realmente le cifre dichiarate corrispondono alla verità. Se un cittadino dichiara di guadagnare poco, prendendo magari anche i sussidi e poi acquista un’automobile sportiva extra lussuosa, capirete bene che qualche domanda, chi di dovere se la farà.

Così come verificheranno anche che non verranno portati a termine lavori in nero, che siano quelli tradizionali o quelli sui social in veste di influencer o di intrattenitori su OnlyFans, per i quali è prevista un’addizionale Irpef differente in base al settore di appartenenza.

I controlli dei social

La guardia di finanza, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, per chi non lo sapesse, potrà controllare i telefonici, per cercare di combattere l’evasione fiscale. Spieghiamoci meglio, in che senso vi starete chiedendo? Semplice, potranno scandagliare tutto il materiale che pubblicherete sui social, dai video, alle foto e perfino in merito ai commenti che lasciate o che vi vengono lasciati nella vostra bacheca.

In questo modo potranno sempre misurare il reddito che dichiarate con quello che pubblicate. Se dichiarate di essere per esempio disoccupati e poi però vi mostrate con una borsa da 5000,00 euro griffata, capirete bene che scatterà immediatamente il controllo da parte di chi di dovere. Per questo motivo fareste bene, non solo a dichiarare tutto quello che percepite ma fare anche attenzione a cosa postate, in quanto i social potrebbero ritorcervisi contro.