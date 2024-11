Addio per sempre Canone Rai: non mancherai a nessuno | Ufficiale l’eliminazione dalla bolletta

Dite addio per sempre al Canone Rai dalla bolletta, questa fetta di popolazione può avere questa agevolazione che in pochi conoscono e non richiedono.

Il Canone Rai ha diviso l’opinione pubblica da sempre, in quanto non tutti i cittadini vorrebbero pagarlo, contestando il fatto di non guardare i canali dell’emittente televisiva. Così la tassa nel corso degli anni si è evoluta.

Non si parla più soltanto di canali, ma del possesso generico della televisione o dello smartphone e anche di un tablet qualunque, in quanto basta collegarsi all’app e i canali televisivi si possono guardare anche online.

Dopo diversi cambiamenti anche politici, a oggi il pagamento della tassa avviene attraverso la bolletta dell’elettricità, suddiviso in 10 rate mensili, per un totale di 70€ (in precedenza era di 90€, abbassato a 70€ nel 2024). Eppure una fetta di popolazione potrebbe dire addio a questa modalità, la procedura è molto semplice ma in pochi la conoscono.

Il pagamento del Canone Rai nel 2025

Nella Legge di Bilancio del 2024, il Canone Rai era stato abbassato dai canonici 90€ a 70€, riduzione non confermata nella nuova manovra del prossimo anno. Se non dovessero esserci modifiche ultime quindi, nel 2025 la tassa tornerà al prezzo originale, venendo sempre pagata, a rate, nella bolletta. In queste ore c’è forte movimento per questo dettaglio, in quanto la Lega, come possiamo leggere da Il Fatto Quotidiano, vorrebbe presentare un decreto fiscale, per ridurre il pagamento anche per il prossimo anno.

In disaccordo Maurizio Gasparri, il quale ha ribadito: “Se si abbassa il canone allora vanno aumentati i trasferimenti”. Per avere conferma dell’epilogo di questa diatriba dovremo attendere l’uscita della Legge di Bilancio del 2025, ma da come si vocifera, pare che non ci sarà nessuna riduzione, a ogni modo attendiamo ulteriori sviluppi in merito.

Dite addio al Canone Rai in bolletta

A prescindere da quanto sarà il costo del Canone Rai in bolletta per il 2025, questa tassa va pagata sempre e comunque. Per questo motivo, molti pensionati saranno felici di sapere che per tutti coloro che percepiscono un reddito annuale inferiore ai 18000 euro, potranno fare richiesta che il pagamento venga tolto direttamente nei vari cedolini pensionistici.

Per loro saranno previste 11 rate, senza doverle più pagare sulla bolletta. Questa concessione, permessa dall’INPS, non è conosciuta da molti, per questo motivo sono pochi coloro che fanno domanda all’ente. Detto ciò, qualora aveste i requisiti richiesti, sappiate che avrete tempo fino al 15 novembre per presentare domanda, affinché la pratica possa essere lavorata nei tempi canonici e vedervi attribuire questo nuovo metodo di pagamento nel 2025.