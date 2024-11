Addio IRPEF, abolita totalmente per chi ha quest’età: guadagni metà del tuo stipendio | Basta un modulo

Cambia tutto così, con l’IRPEF a zero i guadagni sono stellari! Chi sono i fortunati

Acronimo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, l’IRPEF è nient’altro che un tributo che le persone fisiche residenti in Italia devono versare nelle casse dello Stato. Introdotto nel 1974, si tratta di una tassa progressiva importante poiché finanzia la spesa pubblica e contribuisce alla realizzazione di interventi infrastrutturali, economici ed anche sociali.

Per calcolarne l’esatto importo, bisogna applicare le aliquote progressive al reddito complessivo del singolo cittadino. Tali aliquote crescono al crescere del reddito, così che l’imposta sia equa: chi più ha o più guadagna più versa e, di contro, chi meno ha e meno guadagna meno paga di IRPEF.

Gli scaglioni di reddito ai quali vengono applicate le aliquote sono tre: fino ai 28mila euro l’aliquota è del 23%, sale al 35% per i redditi superiori a 28mila e fino a 50mila e sopra i 50mila euro è del 43%.

Come per ogni tassa, però, anche per l’IRPEF sono previste delle detrazioni e delle deduzioni per specifiche categorie della popolazione. In particolare, chi ha quest’età può definitivamente non pagarlo: una fortuna da invidiare.

Per loro l’IRPEF sarà solo un brutto incubo

Innanzitutto, sono varie le situazioni che consentono di poter versare un IRPEF ridotto o addirittura di non doverlo pagare: ne sono due esempi i redditi derivanti da pensioni minime o quelli di lavoro dipendente con imposta sostitutiva. Di recente, però, è stato introdotto un nuovo regime tax free che riguarda in particolare gli under 35, quindi quella categoria di cittadini che per certi versi si trova più in difficoltà poiché è costretta a costruire il proprio futuro sulle incerte basi economiche che tutti ci troviamo ad affrontare.

Gli under 35, quindi, possono ottenere la tanto agognata esenzione dall’IRPEF ma per riceverla devono compiere una scelta di vita sostanziale, che cambierà per sempre il corso della loro esistenza o quantomeno per un determinato periodo: di cosa stiamo parlando.

Devi prendere un aereo

Ebbene sì, solo gli under 35 che decidono di trasferirsi in Portogallo potranno godere dell’esenzione dalle tasse. A stabilirlo è stata la Legge di Bilancio 2025 del Parlamento di Lisbona, che ha deciso questa novità per tutti i giovani che abbiano un reddito sotto ai 28mila euro e che stabiliscano la residenza nel loro paese. Il vantaggio fiscale durerà un decennio ed è finalizzato a favorire l’arrivo di nuove idee e nuovi progetti, soprattutto di nuovi imprenditori digitali.

Il regime tax free consiste nell’esenzione dal pagamento delle tasse il primo anno del trasferimento, che si trasforma in uno sconto del 75% negli anni dal secondo al quarto. Dal quinto al settimo anno si pagano le imposte al 50% e, dall’ottavo al decimo, lo sconto scende a 25%.